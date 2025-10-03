⛽ Combustíveis vão descer para a semana. Diesel fica dois cêntimos mais baratos e gasolina meio cêntimo

Na próxima semana, os combustíveis vão ficar mais baratos. O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá descer dois cêntimos e a gasolina deverá descer meio cêntimo, de acordo com os dados do ACP.

Quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,552 euros por litro de gasóleo simples e 1,702 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Além disso, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, o gasóleo subiu 0,4 cêntimos e a gasolina desceu 0,9 cêntimos. O mercado que apontava para uma subida de meio cêntimo do gasóleo e uma descida de um cêntimo para a gasolina. Face ao início do ano, os preços do diesel desceram 6,1 cêntimos e os da gasolina 3,9 cêntimos.

Os contratos futuros do brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a subir 1, 07%, para 64,78 dólares por barril, após quatro sessões consecutivas de queda na sequência de um incêndio numa das maiores refinarias da Costa Oeste dos EUA — a El Segundo da Chevron. Mas caminham para a maior queda semanal desde final de junho.

O brent acumula uma perda semanal de 7,6% devido às expectativas do mercado de que a OPEP+ aumente ainda mais a produção, apesar das preocupações com o excesso de oferta. A OPEP+ pode concordar em aumentar a produção de petróleo até 500 mil barris por dia em novembro, o triplo do aumento de outubro, isto porque a Arábia Saudita procura recuperar quota de mercado, segundo fontes citadas pela Reuters.

“Se a OPEP+ anunciar um aumento de 500.000 bpd, este fim de semana, será provavelmente um aumento suficientemente grande para fazer o crude voltar a cair, inicialmente para 58 dólares por barril, mas pode chegar aos mínimos deste ano em torno de 55 dólares”, disse Tony Sycamore, analista da IG, citado pela Reuters.

A decida do preço da matéria-prima surge num momento em que o Governo está a ser pressionado por Bruxelas para retirar os apoios que ainda vigoram, para ajudar a mitigar os preços dos combustíveis. Os combustíveis têm beneficiado desde 2022 de um conjunto de apoios que passam por um desconto aplicável no ISP — equivalente a uma descida da taxa do IVA de 23% para 13% –, o mecanismo de compensação por via de redução do ISP da receita adicional do IVA — decorrente de variações dos preços dos combustíveis — e a suspensão da atualização da taxa de carbono. Esta última já foi totalmente descontinuada.