5 coisas que vão marcar o dia

Em mais um dia de Conselho de Ministros, a ministra do Ambiente e Energia encerra o Portugal Renewable Energy Summit 2025 e o Banco de Portugal divulga novos dados económicos. Já lá fora, o Eurostat revela o índice de preços na habitação e a agência Moody´s divulga o rating da União Europeia. Também são conhecidos os dados de emprego americanos.

Reunião de Conselho de Ministros

O Governo reúne-se esta sexta-feira em Conselho de Ministros, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa. Segue-se a conferência de imprensa pelas 15h00. A data da tomada de posse de Álvaro Santos Pereira como governador do Banco de Portugal (BdP) deverá ser um dos temas em cima da mesa da reunião dos membros do Governo.

Eurostat divulga dados da habitação

Lá fora, o Eurostat divulga o índice de preços na habitação e das vendas de casas referentes ao segundo trimestre deste ano. O órgão estatístico europeu revela ainda dados sobre os preços na produção industrial relativo a agosto último. O Banco de Portugal (BdP) publica indicadores económicos e financeiros trimestrais e anuais das empresas e quadros do setor.

Paralisação do governo dos EUA adia dados do mercado de emprego?

Esta sexta-feira é divulgado o relatório do emprego nos Estados Unidos relativo a setembro, sendo o primeiro desde que a Reserva Federal norte-americana (Fed) iniciou um ciclo de cortes nas taxas de juro. Em agosto deste ano a economia dos EUA criou apenas 22 mil empregos, muito abaixo dos 75 mil previstos pelos analistas. Já a taxa de desemprego subiu para 4,3%, o valor mais elevado desde 2021. A paralisação do governo dos EUA pode adiar a divulgação deste dado.

Moody´s anuncia rating da União Europeia

A agência norte-americana Moody´s divulga esta sexta-feira o rating da União Europeia. Desde março de 2014 que a agência mantém a notação da dívida europeia em Aaa, com outlook estável.

Ministra do Ambiente marca presença na cimeira das renováveis

Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e Energia, encerra esta sexta-feira o evento Portugal Renewable Energy Summit 2025, organizado pela Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) no Grande Auditório da Culturgest, em Lisboa. A cimeira das renováveis, cuja abertura será feita por Hugo Espírito Santo, secretário de Estado das Infraestruturas, inclui vários painéis com temas como a descarbonização dos consumos de energia e a diplomacia económica para atração de investimento e consumo de energia.