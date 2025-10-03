BCE pressiona governos a resistirem à desregulação do setor bancário

Quando os ventos do nacionalismo económico sopram mais forte e as pressões geopolíticas se intensificam, há quem prefira soluções fáceis e apelativas. É neste cenário que Isabel Schnabel, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE), lançou esta sexta-feira em Amesterdão um aviso claro aos governos europeus: resistir à tentação de desregulamentar o setor bancário.

Numa intervenção que soa como um manifesto contra o que designa de “corrida para o fundo”, Isabel Schnabel defende que “os governos devem resistir a juntar-se a uma ‘corrida para o fundo’ quando se trata de regulamentação financeira”.

A economista alemã recorda que os bancos europeus funcionaram como “absorvedores de choques em vez de amplificadores de choques” durante as recentes crises, contrariando quem hoje questiona as reformas pós-2008. É este papel estabilizador que está agora em risco, alerta, numa altura em que “as tensões geopolíticas, as valorizações galopantes dos ativos e a inovação financeira voltaram a colocar a estabilidade financeira na agenda”.

Quando as regulamentações funcionam, ninguém se apercebe. Mas se falharem, as consequências são imediatas, de longo alcance e devastadoras. Isabel Schnabel Membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu

Isabel Schnabel aponta especialmente para o crescimento das instituições financeiras não bancárias, que “ultrapassaram já os bancos em termos de ativos totais”, diz. Esta migração do crédito para “onde a regulamentação é menos rigorosa” criou novos desafios e novas interconexões perigosas, destaca a especialista.

Para a responsável do BCE, as stablecoins representam outro risco emergente. “Se fossem mais amplamente adotadas, as implicações para o sistema financeiro e a sua estabilidade seriam significativas”, alerta. Estas moedas digitais, que “combinam passivos exigíveis semelhantes ao dinheiro com ativos de reserva que podem tornar-se ilíquidos durante crises”, estão sujeitas ao risco de corridas bancárias.

Para a economista, a mensagem é cristalina: “Agora não é altura para desregulamentação”. Não só os custos potenciais são elevados, como “não há evidência para a afirmação de que a regulamentação tornou os bancos europeus menos competitivos”. Pelo contrário, “uma maior capitalização melhora a eficiência dos lucros dos bancos”.

Isabel Schnabel não ignora que a regulamentação pode ser melhorada. “Anos de construção de salvaguardas levaram a duplicações, sobreposições e ineficiências”. Mas a resposta não passa por enfraquecer as regras, mas sim por “tornar a regulamentação mais eficiente”, “aprofundar a integração europeia” e aumentar “a soberania”.

Com os bancos europeus “fortes e lucrativos”, seria “mal aconselhado” que os governos enfraquecessem a sua resiliência, defende Isabel Schnabel, notando que, “quando as regulamentações funcionam, ninguém se apercebe. Mas se falharem, as consequências são imediatas, de longo alcance e devastadoras.” É nesse sentido que para a responsável do BCE, o objetivo deve ser construir “uma economia europeia forte”, porque “uma economia forte significa bancos mais fortes”.