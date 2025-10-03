Energia

Comissário da Energia quer a UE “a agir de forma decisiva” para evitar incidentes como o apagão

  • Lusa
  • 14:27

Para o comissário europeu com a pasta da Energia, afirma que a CE "já está a trabalhar numa revisão do quadro de segurança energética" para garantir que os sistemas estão preparados no futuro.

O comissário europeu da Energia defendeu que a União Europeia deve “agir de forma decisiva” para evitar “incidentes inéditos” como o do apagão na Península Ibérica de abril passado, causado por falhas em cascata na produção renovável.

“A primeira avaliação do painel de peritos sobre o apagão em Espanha e Portugal, publicada hoje pela ENTSO-E [Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade], transmite uma mensagem clara: este foi um acontecimento sem precedentes. Um incidente inédito que destaca que o sistema energético europeu enfrenta novos desafios“, reagiu Dan Jørgensen.

No dia em que é conhecida a primeira avaliação de técnicos europeus ao incidente registado a 28 de abril passado, o comissário europeu da tutela vincou: “Temos de aprender juntos com esta experiência e agir de forma decisiva para evitar incidentes semelhantes”.

O responsável garantiu que “a Comissão Europeia já está a trabalhar numa revisão do quadro de segurança energética da UE para garantir que os sistemas estão preparados para o futuro”.

“O nosso estilo de vida e prosperidade económica dependem de um sistema energético que seja não só mais limpo e eficiente, mas também seguro, fiável e resiliente”, concluiu.

O apagão ibérico de 28 de abril foi provocado por uma sucessão de desligamentos súbitos de produção renovável, e subsequente perda de sincronismo com a rede continental europeia, segundo o painel de peritos que investiga o incidente.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico deixou, nesse dia, Portugal continental, Espanha e Andorra praticamente sem eletricidade, bem como uma parte do território de França.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Comissário da Energia quer a UE “a agir de forma decisiva” para evitar incidentes como o apagão

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Ventura diz que não cedeu nos apoios sociais para imigrantes

Lusa,

"Houve o compromisso futuro de que vamos lutar contra os abusos de apoios sociais em relação a imigrantes. Isso está no diploma e também ficou como compromisso para o futuro", afirmou.