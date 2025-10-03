Comissário da Energia quer a UE “a agir de forma decisiva” para evitar incidentes como o apagão

O comissário europeu da Energia defendeu que a União Europeia deve “agir de forma decisiva” para evitar “incidentes inéditos” como o do apagão na Península Ibérica de abril passado, causado por falhas em cascata na produção renovável.

“A primeira avaliação do painel de peritos sobre o apagão em Espanha e Portugal, publicada hoje pela ENTSO-E [Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade], transmite uma mensagem clara: este foi um acontecimento sem precedentes. Um incidente inédito que destaca que o sistema energético europeu enfrenta novos desafios“, reagiu Dan Jørgensen.

No dia em que é conhecida a primeira avaliação de técnicos europeus ao incidente registado a 28 de abril passado, o comissário europeu da tutela vincou: “Temos de aprender juntos com esta experiência e agir de forma decisiva para evitar incidentes semelhantes”.

O responsável garantiu que “a Comissão Europeia já está a trabalhar numa revisão do quadro de segurança energética da UE para garantir que os sistemas estão preparados para o futuro”.

“O nosso estilo de vida e prosperidade económica dependem de um sistema energético que seja não só mais limpo e eficiente, mas também seguro, fiável e resiliente”, concluiu.

O apagão ibérico de 28 de abril foi provocado por uma sucessão de desligamentos súbitos de produção renovável, e subsequente perda de sincronismo com a rede continental europeia, segundo o painel de peritos que investiga o incidente.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico deixou, nesse dia, Portugal continental, Espanha e Andorra praticamente sem eletricidade, bem como uma parte do território de França.