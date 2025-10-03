É oficial. Manuel Dias nomeado CTO do Estado

O Governo anunciou esta sexta-feira, após a reunião de Conselho de Ministros, que o ex-diretor nacional de Tecnologia da Microsoft é o novo Diretor de Sistemas e Tecnologias de Informação da Administração Pública, conhecido como ‘CTO do Estado’. Manuel Dias vai liderar a reforma tecnológica da Administração Pública, tal como já tinha sido noticiado esta quinta-feira pelo ECO.

O ministro da Presidência António Leitão Amaro anunciou esta sexta-feira a, “designação do novo diretor de sistemas e tecnologias de informação do Estado, por muitos designado como CTO do Estado, Manuel Dias. Uma pessoa com grande conhecimento, experiência nestas matérias, da inteligência artificial até aos sistemas de informação. Com um percurso académico e percurso em empresas de grande capacidade”.

“Também com uma experiência de interação muito grande com a Administração Pública, combinando com isso capacidade de liderança e conhecimento técnico do mais elevado nível que existe no país, bem como conhecimento do funcionamento da Administração Pública e dos seus desafios”, afirmou o ministro.

O Governo deposita assim confiança no novo CTO, um cargo inédito em Portugal, para liderar a reforma da Administração Pública, como explicou António Leitão Amaro. “E por isso nós acreditamos muito no potencial impacto desta nova função do Diretor de Sistemas e Tecnologias da Função Pública, liderada por Manuel Dias.”

Manuel Dias vai também liderar a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), anteriormente conhecida como Agência para a Modernização Administrativa (AMA), que é a nova entidade responsável por conduzir a transformação do Estado em Portugal. Criada para tornar a Administração Pública mais eficiente, ágil e próxima dos cidadãos, a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado foca-se na simplificação de processos, na digitalização de serviços e na promoção da inovação nos procedimentos do setor público. Com este novo organismo, o Governo pretende modernizar estruturas internas, otimizar a gestão de recursos e garantir serviços públicos mais rápidos, transparentes e acessíveis a todos.

Manuel Dias é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico e mestre em Sistemas de Informação pelo ISEG. Profissionalmente, conta com mais de 20 anos de experiência: iniciou a carreira na EFACEC como engenheiro de software, passou pela OutSystems em funções de engenharia, gestão de produto e pré-venda e, a partir de 2011, integrou a Microsoft como Data & AI Specialist, chegando, em 2020, a Diretor Nacional de Tecnologia da Microsoft em Portugal.

O ECO tem informação que, neste contexto, colaborou com a AMA (Agência para a Modernização Administrativa), transformada agora em ARTE, e também com o Ministério da Justiça.

