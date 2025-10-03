EDP anuncia compra de novas linhas de transmissão no Brasil após vencer leilão

A EDP venceu esta sexta-feira um leilão para a compra de duas linhas de transmissão no estado brasileiro do Goiás, de 152 quilómetros, por 83,6 milhões de reais (13,34 milhões de euros).

As duas linhas adquiridas pertenciam à Celg Participações (CelgPar). Uma delas, chamada Lago Azul, liga Barro Alto a Itapaci, no Vale de São Patrício, e tem 69 quilómetros, e a outra, Firminópolis, possui 83 quilómetros entre Trindade e Firminópolis. Segundo a EDP, o investimento faz parte da estratégia de ampliar a rede de transmissão e garantir mais segurança e capacidade para atender ao crescimento da energia renovável no Brasil.

“Queremos reforçar a rede em Goiás, tornando-a mais moderna e preparada para o futuro”, disse, em comunicado, o vice-presidente de Transmissão da EDP na América do Sul, Daniel Sarmento. No dia 20 de agosto, a EDP Brasil já tinha anunciando um investimento de 400 milhões de reais (62 milhões de euros ao câmbio atual) para reforçar a rede de transmissão de energia no Goiás e capacitar o estado brasileiro a acolher data centers.

O objetivo é “preparar a rede elétrica para possíveis ‘data centers'”, disse à Lusa fonte da EDP Brasil. O investimento será alocado entre 2025 e 2027 na ampliação e modernização da infraestrutura de transmissão do estado através da “instalação de teleproteção, alteamento de linhas, substituição de equipamentos e ampliação de capacidade em subestações estratégicas”, indicou a empresa em comunicado.

“Entre os destaques está a instalação de cabos de fibra ótica em nove linhas de transmissão da EDP em Goiás, o equivalente a 473 km de cobertura”, lê-se na mesma nota. A EDP Brasil atua em transmissão neste estado brasileiro desde 2022, altura em que arrecadou um leilão de 2,1 mil milhões de reais (330 milhões de euros), num portfólio que inclui 756 quilómetros de linhas de transmissão e 14 subestações.

Para além da transmissão, a EDP Brasil é distribuidora para cerca de 3,8 milhões de clientes no estado de São Paulo e no estado do Espírito Santo. Em meados de julho, a EDP, através da EDP Brasil, renovou o contrato da concessão de distribuição de energia no estado do Espírito Santo por mais 30 anos.