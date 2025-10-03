EDP Renováveis encaixa 800 milhões com venda de 49% de portefólio nos EUA

A EDP Renováveis (EDPR) concluiu a alienação de uma participação direta de 49% no capital social comum de um portefólio de 1.632 MW nos EUA a um fundo gerido pela Ares Infrastructure Opportunities strategy.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Miguel Stilwell, revela que com este acordo, “a EDPR receberá 0,8 mil milhões de dólares (0,7 mil milhões de euros) de encaixe financeiro, contribuindo para um total de, aproximadamente 1,8 mil milhões de dólares (1,5 milhões de euros) de proveitos de rotação de ativos já assegurados para 2025″.

A EDP Renováveis detalha que o portefólio inclui 1.030 de megawatts (MW) de capacidade solar, 402 MW de capacidade eólica e 200 MW de armazenamento, distribuídos em dez ativos localizados em quatro mercados dos EUA”.

O portefólio compreende cinco projetos em operação, bem como cinco projetos atualmente em construção, com datas previstas de entrada em operação até 2026. O Enterprise Value estimado para 100% do portefólio ascende a 2,9 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros).

A EDP Renováveis, subsidiária do grupo EDP, fechou a sessão a ganhar 2,53% para 12,15 euros.

A 10 de setembro, a empresa liderada Miguel Stilwell vendeu o portefólio eólico em França e Bélgica por 200 milhões. E um dia antes conclui o acordo de venda de 49% de portefólio solar na Califórnia.