“És mais Makro do que imaginas”, diz marca em nova campanha

A campanha, desenvolvida em parceria com a agência Kiss e que assinala os 35 anos de atividade da Makro no país, parte do insight de que, no setor da hotelaria e restauração, "ninguém vai lá sozinho".

A Makro Portugal assinala 35 anos de atividade com o lançamento da campanha “És mais makro do que imaginas”, colocando os clientes no centro da comunicação e “celebrando a ligação construída e fortalecida” ao longo de mais de três décadas.

A hotelaria e a restauração “são setores desafiantes, marcados por forte pressão e exigência diária”, os quais “ninguém percorre sozinho”, sendo “na entreajuda, nas equipas e nos parceiros que os profissionais encontram a força para seguir em frente”. Foi a partir deste insight, de que “ninguém vai lá sozinho”, que a marca desenvolveu a sua nova campanha, explica-se em nota de imprensa. A campanha foi desenvolvida em parceria com a agência Kiss.

“Esta campanha traduz o que a Makro tem vindo a construir ao longo das últimas três décadas e meia: proximidade, consistência e apoio diário aos nossos clientes. Pretende afirmar a nossa posição como uma solução integrada para o setor. Ao longo dos anos, deixámos de ser meros fornecedores para passar a ser colaboradores indispensáveis da comunidade. Oferecemos soluções e contribuímos para que cada ideia se transforme num negócio sustentável e bem-sucedido”, diz Nuno Loução, head of sales & marketing da Makro Portugal.

Tal como já fez anteriormente, a Makro volta a colocar clientes no centro da narrativa. Desta vez são seis os clientes — Solar dos Nunes, Breakfast Lovers, Porto Santa Maria, Adega do Machado, A Tendinha e A Gina. — que assumem o papel de embaixadores da campanha, “dando voz a diferentes perfis e experiências”.

A campanha marca presença em televisão, rádio, digital e redes sociais, imprensa e out-of-home (OOH). Veja aqui o spot.