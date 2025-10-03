Em atualização Falha na comunicação de F-35 israelitas nas Lajes “não tem nada a ver com a Defesa”, diz Nuno Melo
Nuno Melo afirma que “erro processual” nas Lajes "não tem nada a ver com a Defesa" e rejeita pronunciar-se sobre o assunto.
Nuno Melo afirmou esta sexta-feira que a Defesa não “não tem nada a ver” com os F-35 que fizeram uma escala nas Lajes a caminho de Israel. “Volto a insistir, tal qual é público neste momento, terá havido uma questão processual que está identificada e não teve nenhuma origem na Defesa nacional”, disse o ministro da Defesa, Nuno Melo, destacando ainda que “não dá opinião ou esclarecimentos sobre temas relacionados com outras áreas de tutela”.
(Notícia em atualização)
