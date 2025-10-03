Defesa

Em atualização Falha na comunicação de F-35 israelitas nas Lajes “não tem nada a ver com a Defesa”, diz Nuno Melo

Nuno Melo afirma que “erro processual” nas Lajes "não tem nada a ver com a Defesa" e rejeita pronunciar-se sobre o assunto.

Nuno Melo afirmou esta sexta-feira que a Defesa não “não tem nada a ver” com os F-35 que fizeram uma escala nas Lajes a caminho de Israel. “Volto a insistir, tal qual é público neste momento, terá havido uma questão processual que está identificada e não teve nenhuma origem na Defesa nacional”, disse o ministro da Defesa, Nuno Melo, destacando ainda que “não dá opinião ou esclarecimentos sobre temas relacionados com outras áreas de tutela”.

(Notícia em atualização)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Falha na comunicação de F-35 israelitas nas Lajes “não tem nada a ver com a Defesa”, diz Nuno Melo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Entrega de aviões a Israel passou pela Base das Lajes

ECO,

Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que não foi informado mas admite que houve "escala e sobrevoo de três aeronaves americanas para entrega a Israel".