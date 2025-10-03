Governo aprova nomeação de Marta Feio para vogal da ANAC

O Governo aprovou esta sexta-feira, em Conselho de Ministros, a nomeação de Marta Feio para o cargo de vogal da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC). De acordo com um comunicado, o executivo “aprovou uma resolução do Conselho de Ministros que nomeia Marta dos Reis e Campos Alegrias Feio para o cargo de vogal do conselho de administração da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), depois do parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP)”.

No mês passado, Marta Feio considerou que, apesar da falta de experiência no setor, poderá ser uma mais-valia para o regulador e supervisor do setor.

“Em termos técnicos diria, além do acompanhamento, a capacidade de negociação, defesa do que são os interesses estratégicos do setor nacional num contexto europeu e internacional”, disse Marta Feio em resposta aos deputados da Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, ao identificar algumas das suas competências.

Nesse sentido, remeteu para a sua experiência em Bruxelas ou na indústria cimenteira – foi secretária executiva da Associação Técnica da Indústria de Cimento – para o setor da sustentabilidade ambiental, em particular junto de combustíveis alternativos.

A indigitação de Marta Feio para vogal da ANAC surge depois de ter ocupado o mesmo cargo na Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e ter sido coordenadora no Conselho Estratégico Nacional do PSD, no departamento de Diversidade, Inclusão e Igualdade de Género.