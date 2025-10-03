Greenvolt ganha em Itália com projeto de baterias que promete ser dos maiores da Europa

O grupo Greenvolt, através da Greenvolt Power, está entre os vencedores do leilão de armazenamento em baterias lançado pelo operador da rede italiana, assegurando uma tarifa indexada por 15 anos para um dos seus projetos.

Neste leilão para Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS), a Greenvolt assegurou um contrato de 15 anos, indexado ao Índice de Preços no Consumidor (IPC), para 499 megawatts-hora (MWh), com o seu projeto localizado na área Sul & Calábria, “a um preço acima da média atribuída nessa zona”, indica a energética portuguesa.

O projeto da Greenvolt, com uma capacidade total estimada de 75 megawatts, ou 600 megawatts-hora, será o primeiro sistema de baterias de iões de lítio de oito horas do grupo, e está destinado a tornar-se num dos maiores projetos de armazenamento de longa duração da Europa nos próximos anos, destacando também o compromisso da empresa com sistemas BESS autónomos, que aumentam a flexibilidade da rede e apoiam uma maior integração das renováveis.

O projeto vencedor está localizado na zona de leilão MACSE Sul & Calábria. Esta área atingiu a sua alocação máxima, com apenas três promotores selecionados. O leilão registou uma “forte concorrência”, descreve a Greenvolt, na medida em que a procura superou a oferta em mais de quatro vezes, resultando na atribuição de 10 gigawatts-hora (GWh) de capacidade, com entrada em operação prevista para 2028.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado do leilão italiano, alcançado num contexto altamente competitivo. As baterias, um setor em que a Greenvolt é um dos principais players europeus, são fundamentais para garantir a estabilidade da rede numa altura de forte expansão da energia renovável. Ao mesmo tempo, este contrato de 15 anos representa um claro reforço das nossas operações no mercado italiano”, afirmou João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt.

A Greenvolt tem um portefólio total de 14,1 GW em 19 países, dos quais 4,7 GW são projetos BESS. O leilão MACSE, o primeiro de três planeados até 2028, foi lançado em Itália para assegurar a flexibilidade do sistema e apoiar a descarbonização do setor elétrico. Estão previstos mais dois leilões até 2028, com o objetivo de atingir 70 GWh de capacidade operacional até 2030.