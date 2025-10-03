Hamas está “pronto” para libertar todos os reféns israelitas e negociar plano de Trump
Hamas anunciou que está pronto para libertar reféns e discutir os detalhes de plano de libertação proposto pelo presidente norte-americano.
O movimento islamita palestiniano Hamas afirmou esta sexta-feira estar pronto para libertar todos os reféns que estão na Faixa de Gaza, vivos ou mortos, e discutir outros pontos do acordo de paz, de acordo com o plano proposto pelo presidente norte-americano Donald Trump para pôr fim a este conflito.
“O movimento afirma sua prontidão para entrar imediatamente em negociações através de mediadores para discutir os detalhes deste acordo”, indicou o Hamas numa declaração publicada na rede social Telegram e noticiada pelo site da TV Al Jazeera.
“Outras questões mencionadas na proposta do presidente Trump sobre o futuro da Faixa de Gaza e os direitos legítimos do povo palestiniano estão dependentes da posição nacional unificada e das leis e resoluções internacionais relevantes”, afirmou ainda o Hamas.
A resposta do Hamas surge horas depois de Donald Trump ter feito um ultimato ao grupo terrorista e ter estabelecido um prazo (domingo, dia 5 de outubro) para aceitarem o acordo de paz, lê-se numa publicação do republicano na rede Truth Social.
A presidente da Comissão Europeia elogiou na terça-feira o plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, para terminar com a guerra em Gaza e que já tem aval israelita, indicando que a União Europeia (UE) “está pronta para contribuir”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Hamas está “pronto” para libertar todos os reféns israelitas e negociar plano de Trump
{{ noCommentsLabel }}