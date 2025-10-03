Hamas está “pronto” para libertar todos os reféns israelitas e negociar plano de Trump

O movimento islamita palestiniano Hamas afirmou esta sexta-feira estar pronto para libertar todos os reféns que estão na Faixa de Gaza, vivos ou mortos, e discutir outros pontos do acordo de paz, de acordo com o plano proposto pelo presidente norte-americano Donald Trump para pôr fim a este conflito.

“O movimento afirma sua prontidão para entrar imediatamente em negociações através de mediadores para discutir os detalhes deste acordo”, indicou o Hamas numa declaração publicada na rede social Telegram e noticiada pelo site da TV Al Jazeera.

“Outras questões mencionadas na proposta do presidente Trump sobre o futuro da Faixa de Gaza e os direitos legítimos do povo palestiniano estão dependentes da posição nacional unificada e das leis e resoluções internacionais relevantes”, afirmou ainda o Hamas.

A resposta do Hamas surge horas depois de Donald Trump ter feito um ultimato ao grupo terrorista e ter estabelecido um prazo (domingo, dia 5 de outubro) para aceitarem o acordo de paz, lê-se numa publicação do republicano na rede Truth Social.

A presidente da Comissão Europeia elogiou na terça-feira o plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, para terminar com a guerra em Gaza e que já tem aval israelita, indicando que a União Europeia (UE) “está pronta para contribuir”.