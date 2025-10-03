Hoje nas notícias: banco de horas, lítio e Spinumviva

Uma proposta do Governo recupera o banco de horas por negociação individual e direta com o trabalhador. Os alemães da AMG Lithium consideram que a Galp seria um parceiro “interessante” para abrir uma refinaria de lítio em Portugal. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta sexta-feira.

Banco de horas individual regressa com adesão tácita

O anteprojeto do Governo com alterações à lei laboral prevê o regresso do banco de horas por negociação individual e direta com o trabalhador, uma medida que foi introduzida no programa de ajustamento e revogada em 2019. A proposta em discussão junto dos parceiros sociais prevê que o banco de horas individual se possa aplicar por acordo expresso do trabalhador ou por adesão tácita a regulamento interno da empresa. O banco de horas permite aumentar o período normal de trabalho sem os custos adicionais das horas extraordinárias. O tempo adicional pode ser compensado com uma redução futura das horas de trabalho, com dias de férias, ou em dinheiro, pelo valor de uma hora normal.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Alemães de olho na Galp para refinaria de lítio

Os alemães da AMG Lithium estão interessados em abrir uma refinaria de lítio em Portugal e consideram que a Galp seria um bom parceiro para o projeto. “A Galp seria uma empresa interessante”, disse Stefan Scherer, presidente-executivo da empresa, admitindo interesse em falar com a companhia portuguesa sobre este tema. Uma refinaria de lítio pode custar entre 500 milhões a mil milhões de euros, na sua estimativa, dependendo da capacidade de produção. “Portugal é um país central nos nossos planos, podemos vir a construir uma refinaria aqui para produzir lítio para baterias”, afirmou. No entanto, precisam de ter um parceiro forte: “Somos uma empresa pequena. Temos de ser humildes no que fazemos devido ao cash flow e à dívida. Estamos à procura de um forte parceiro industrial, pessoas com dinheiro. Mas as empresas grandes são lentas a decidir”.

Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago)

Benefícios fiscais da empresa familiar de Montenegro sobem 72%

A Spinumviva, empresa familiar de Luís Montenegro, recebeu do Estado 4.352,81 euros em benefícios fiscais no ano passado, altura em que já estava no Governo. A consultora, que entretanto passou para as mãos dos filhos do primeiro-ministro, consta da lista do Fisco como tendo beneficiado de regras especiais de tributação. Em comparação com 2023, quando poupou 2.531,06 euros, o valor do bónus à Spinumviva aumentou 72% (mais 1.821,75 euros). Quer num quer noutro ano, o encaixe foi exclusivamente em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), taxa aplicada sobre os lucros que o Executivo quer descer gradualmente até 17% em 2028.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago)

Um quinto dos candidatos ao “programa das janelas” ainda não sabe se vai ter apoio

O Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, cujo período de candidaturas encerrou em outubro de 2023, tem ainda mais de 13 mil propostas em análise técnica e outras 2.638 que ainda nem sequer começaram a ser analisadas. Isto significa que, passados dois anos, cerca de 20% das cerca de 80 mil famílias que investiram o próprio dinheiro na melhoria das casas a contar com o apoio deste programa ainda não sabem se serão ressarcidas. “Isto quer dizer que um em cada cinco candidatos ainda está a aguardar para saber se é ou não elegível”, explica Mariana Ludovino, porta-voz da Deco Proteste. O objetivo do Ministério do Ambiente e Energia é concluir a análise das candidaturas até ao fim deste mês, tendo para o efeito recorrido à inteligência artificial e ao apoio do Inesc para acelerar a triagem das propostas submetidas.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago)

SIS alerta para “ódio e violência” de influencers de extrema-direita

O Serviço de Informações de Segurança (SIS) tem acompanhado o fenómeno dos influencers digitais ligados à extrema-direita, apontando que várias figuras disseminam propaganda — memes, vídeos, podcasts —, sobretudo na rede social X, inspirados na realidade norte-americana. De acordo com as ‘secretas’, este conjunto de contas, que se alimentam entre si, cria “um enorme engajamento com a audiência online” graças ao tipo de conteúdos (tais como a rápida exploração de incidentes com minorias étnicas) e “ao seu caráter provocatório”. Não raras vezes “os conteúdos incentivam ao ódio e à violência e parece existir um sentimento de impunidade face ao que é uma leitura abusiva do direito à liberdade de expressão”.

Leia a notícia completa no Expresso (acesso pago)