Horizon Media e Havas unem-se em joint venture para enfrentar crescente consolidação do mercado

A união de forças entre os dois grupos surge numa altura em que se assiste a uma crescente consolidação no setor, como é exemplo a fusão anunciada entre o OMG e o IPG.

Horizon Global. É esta a denominação da nova joint venture lançada através de uma parceria entre a Horizon Media Holdings e a Havas, com o objetivo de “responder às exigências crescentes dos profissionais de marketing a nível global”.

A nova estrutura conta com um faturamento global combinado de 20 mil milhões de dólares, posicionando-se assim desde logo entre os maiores investidores de media a nível mundial.

Sediada em Nova Iorque e presente em mais de uma centena de países, a Horizon Global vai aproveitar os pontos fortes da Horizon Media e da Havas Media Network com o objetivo de “oferecer uma alternativa ousada e inovadora de rede de agências num momento em que os clientes enfrentam menos e mais limitadas opções“, lê-se num comunicado da Havas.

A união de forças entre os dois grupos surge precisamente numa altura em que se assiste a uma crescente consolidação no setor, como é exemplo a fusão entre a Omnicom (OMG) e o Interpublic Group (IPG). Também a Empower Media e a Ocean Media se fundiram recentemente para criar o Empower Ocean Media Group, reunindo uma faturação de 1,5 mil milhões de dólares.

A Horizon Global vai-se concentrar em “oportunidades com clientes globais com foco nos EUA“. Para lá disso, a Horizon Media e a Havas Media Network vão continuar a operar de forma independente, consoante os respetivos portefólios de clientes.

Esta nova estrutura incluiu a união das plataformas Blu (da Horizon) e Converged.AI (da Havas), criando a BluConverged, com o objetivo de proporcionar uma experiência “integrada e nativa” de inteligência artificial (IA). A BluConverged “proporciona insights mais inteligentes, resultados mais rápidos e verdadeira transparência para clientes globais“, descreve-se em nota de imprensa.

“Com uma abordagem de ecossistema aberto, a Horizon Global promove a cooperação, prioriza a transparência e devolve o poder ao cliente. Como primeira rede de agências criada na era da IA, lideramos com formas inovadoras de trabalhar, colaborar e entregar resultados aos clientes – e fazemos isso de forma responsável em escala global. Este é um novo capítulo emocionante para a Havas e a Horizon”, diz Bill Koenigsberg, CEO e fundador da Horizon Media Holdings, citado em comunicado.

Já por parte da Havas, o CEO e presidente Yannick Bolloré entende que a parceria “marca um momento significativo” para as duas agências. “Conheço o Bill há anos e estou extremamente orgulhoso de que a Horizon tenha escolhido a Havas como sua parceira global. Num setor em constante transformação, estamos ansiosos por uma parceria muito empolgante, combinando os nossos pontos fortes complementares“, acrescenta.

No que diz respeito à liderança desta nova joint venture, Bob Lord foi nomeado CEO interino, ficando responsável por impulsionar a estratégia de crescimento da Horizon Global. No entanto, Bob Lord irá manter o seu atual cargo de presidente da Horizon Media Holdings.

“A Horizon Global entra no mercado num momento dinâmico, com uma oferta global que realmente coloca os clientes em primeiro lugar. Projetámos a Horizon Global com a intenção de inaugurar um novo capítulo de inteligência conectada, inovação e valor para o cliente. Através da plataforma BluConverged, e em conjunto com nossas equipas e parceiros, podemos agora responder à crescente procura por modelos de media baseados em desempenho e impulsionar o crescimento duradouro das marcas incríveis que temos o privilégio de representar”, diz o CEO interino.

Já Renata Spackova foi nomeada para o cargo de diretora global de operações da Horizon Global, ficando responsável pela implementação da estratégica da Horizon Global em mais de 100 mercados.