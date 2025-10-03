Huawei vai construir centro de pesquisa e desenvolvimento em Angola até 2027
A Huawei, multinacional chinesa de telecomunicações, vai instalar até 2027 um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Angola, para reforçar a inclusão digital e expandir a sua presença em África, disse esta sexta-feira o responsável para a área lusófona desta empresa. Hover Gao, presidente da Huawei para a região da África subsaariana, falava à imprensa após ser recebido pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço.
Em declarações aos jornalistas, o diretor-geral da Huawei para os países lusófonos, António Hou, referiu que no encontro foram abordadas questões relativas aos projetos da multinacional em Angola, frisando que o novo centro faz parte do seu compromisso com a transformação digital e o acesso universal à tecnologia em Angola.
“Pensamos que a tecnologia não deve ser um privilégio para poucos. Vamos continuar a contribuir para que Angola atinja o acesso universal à internet e aos benefícios da transformação digital”, disse António Hou, citado pela Angop, agência de notícias angolana.
O responsável disse ainda que além de reforçar a inclusão digital, o centro vai acelerar o desenvolvimento de setores estratégicos como a educação, saúde e conetividade, promovendo o acesso equitativo às novas tecnologias.
António Hou salientou que está em fase de análise o local para a construção do centro e também por definir o valor do investimento, mas a decisão para avançar com o projeto já está tomada.
“Já inaugurámos este ano a sede regional da Huawei para toda a África e esta será a segunda grande iniciativa que implementaremos”, disse. O projeto inclui, além da infraestrutura tecnológica, parcerias com universidades angolanas para a formação de 7.000 talentos em áreas como inteligência artificial, conetividade e tecnologias emergentes, até 2027.
