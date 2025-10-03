Humorista Joana Marques absolvida no processo em que Anjos exigiam indemnização milionária

A juíza disse não ser possível distinguir se o que provocou danos foi a polémica do vídeo da humorista ou a própria transmissão original do hino nacional, interpretado pela dupla de cantores.

A humorista e radialista Joana Marques foi absolvida da ação interposta em tribunal pelos Anjos, segundo avança esta sexta-feira a CNN Portugal.

A dupla de cantores pedia a Joana Marques o pagamento de uma indemnização superior a um milhão de euros devido a um vídeo publicado pela humorista, que mostrava partes da atuação dos irmãos Nelson e Sérgio Rosado a cantar o hino nacional antes de uma prova do MotoGP em Portimão. O vídeo continha também partes de reações do júri do programa “Ídolos”.

A juíza Francisca Preto do Juízo Central Cível de Lisboa não encontrou nexo de causalidade entre a publicação humorística da radialista e a quebra de patrocínios ou concertos dos Anjos, dando razão a Joana Marques.

Entretanto, a dupla musical já reagiu à decisão do tribunal, dizendo que não vai apresentar recurso. “Este processo nunca teve como objetivo limitar a liberdade de expressão e muito menos o humor, mas sim defender aquilo que é justo: a nossa honra e a nossa dignidade como pessoas e artistas”, afirmam, em comunicado. As custas do tribunal serão pagas pelos Anjos.

Contrariamente ao que é habitual, não foi marcada uma leitura da sentença, tendo sido dada a conhecer aos advogados de ambas as partes através de uma notificação no portal Citius.

(Notícia atualizada às 10h45)