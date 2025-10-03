Lusiaves de Leiria compra rival espanhola com 650 trabalhadores e vendas de 123 milhões

A Lusiaves confirmou esta sexta-feira a aquisição de uma posição maioritária no grupo espanhol Oblanca, com sede em León, que emprega mais de 650 pessoas e que no ano passado registou um volume de negócios de 123 milhões de euros.

Numa operação descrita como “um passo estratégico” para o grupo avícola de Leiria, que fatura mais de 700 milhões de euros e soma 4.500 trabalhadores diretos, a integração da concorrente espanhola vai reforçar a presença no mercado ibérico e “ampliar a capacidade de resposta às necessidades de clientes e parceiros”.

“A integração da Oblanca na Lusiaves representa muito mais do que uma participação maioritária: é a união de duas empresas familiares que partilham valores, espírito empreendedor e dedicação à qualidade”, sublinha o presidente do grupo português, Avelino Gaspar, que fundou este negócio em 1986.

Num comunicado em que não esclarece o valor do negócio efetivado a 1 de outubro, assim como a participação de capital com que fica, sublinha que, apesar da entrada de um novo sócio maioritário, o acordo prevê a manutenção dos trabalhadores e da atual equipa diretiva da Oblanca.

O grupo Lusiaves integra mais de 40 empresas em áreas que vão desde a produção avícola à saúde animal, logística, energias renováveis e transformação alimentar.