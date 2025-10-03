MetLife obtém o certificado Great Place To Work pelo segundo ano consecutivo em Espanha e Portugal

A MetLife, Inc., empresa de seguros de vida, acidentes e proteção de pagamentos, obteve pelo segundo ano consecutivo o certificado Great Place to Work em Espanha e Portugal, consolidando-se como uma das melhores empresas para se trabalhar a nível mundial após alcançar este marco em 33 mercados.

A certificação avalia a cultura organizacional, as práticas de recursos humanos e a confiança depositada nos líderes. É o único reconhecimento oficial baseado na experiência real dos funcionários no seu dia a dia, destacando a confiança, a colaboração e o compromisso como eixos fundamentais da cultura corporativa.

«Receber o reconhecimento da Great Place To Work pelo segundo ano consecutivo em Espanha e Portugal é um reflexo do compromisso e da paixão das nossas equipas. Na MetLife, acreditamos que o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas são a base do nosso sucesso, e essa conquista nos impulsiona a continuar construindo um ambiente onde cada pessoa possa crescer, contribuir e se sentir orgulhosa de fazer parte desse projeto comum”, afirmou Ana Ramírez, diretora de RH da MetLife para o sul da Europa na Espanha, Portugal, Itália e Chipre.

No último ano, a MetLife também foi reconhecida em outros mercados pela sua cultura empresarial, fazendo parte da lista das 100 melhores empresas para se trabalhar da revista Fortune, da lista PEOPLE Companies that Care e conta com o reconhecimento da Seramount, organização dedicada a apoiar locais de trabalho inclusivos e de alto desempenho.

A MetLife publicou o seu «Relatório de Sustentabilidade 2024», no qual se destaca, segundo indicou, «pela sua cultura, flexibilidade, bem-estar e oportunidades de aprendizagem, impulsionado pelo propósito inabalável «Sempre consigo», construindo um futuro mais seguro». Com isso, a MetLife mantém o seu compromisso de criar valor partilhado para todos os profissionais, clientes, comunidades e acionistas da empresa.

Para o desenvolvimento profissional, a seguradora reforçou o programa ‘Coaching@MetLife’, que após um piloto em 2023 foi ampliado para oferecer coaching sob demanda a todos os funcionários. «A aceitação tem sido excelente: quase 100% dos participantes recomendariam o programa, e os comentários da pesquisa MyVoice indicam que esta iniciativa contribuiu para melhorar significativamente os resultados relacionados com a carreira profissional», indica a empresa.

Em termos de formação, a MetLife impulsiona a aprendizagem com o lançamento da AI Academy, um portal global que oferece programas especializados e certificações profissionais em colaboração com o LinkedIn Learning e a Microsoft. Além disso, incorporou o programa AI Literacy for All, concebido para aproximar os conceitos de Inteligência Artificial a todos os funcionários e ajudá-los a compreender como esta tecnologia pode transformar os processos de trabalho. «Com estas iniciativas, os profissionais da MetLife preparam-se para liderar uma estratégia responsável de IA e enfrentar com sucesso os desafios do futuro», acrescenta.

“Na MetLife, acreditamos que a sustentabilidade começa com as pessoas. É por isso que continuamos a investir em programas que promovem o desenvolvimento e a aprendizagem das nossas equipas, ao mesmo tempo que reforçamos o nosso compromisso com os clientes, comunidades e acionistas. Só assim podemos cumprir o nosso propósito: estar sempre com eles, construindo juntos um futuro mais seguro”, concluiu Ana Ramírez.