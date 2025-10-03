OE2026. Metalúrgicos querem verbas não executadas do PRR canalizadas para empresas que investem

A associação dos industriais metalúrgicos e metalomecânicos defende que o próximo Orçamento do Estado deve prever que as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) não executadas sejam canalizadas para as empresas que continuam a investir.

“No que se refere às verbas não executadas do PRR, era muito importante que, dentro do possível, estas fossem canalizadas para as empresas que continuam a investir e assegurar o aumento da competitividade e produtividade do país“, afirmou o vice-presidente executivo da AIMMAP, Rafael Campos Pereira, em resposta à Lusa.

Para os industriais metalúrgicos e metalomecânicos, a proposta deve refletir ambição e incentivar o investimento e a criação de riqueza, com ênfase na desburocratização. A associação referiu que a burocracia continua a “crescer em espiral” e que o atendimento ao público é deficitário, com contactos pessoais frequentemente impossíveis.

Por outro lado, considera fundamental que o Governo tome consciência da conjuntura global, criando condições “muito menos hostis” para as empresas. “Estamos a falar, por exemplo, de simplificar e agilizar as normas e processos referentes ao licenciamento industrial, bem como do novo papel e instrumentos de ação anunciados do Banco de Fomento e que é importante que cheguem de forma rápida e ágil às empresas. São urgentes medidas que alavanquem a competitividade da nossa economia”, apontou.

Já a Associação Portuguesa do Alumínio (APAL) reivindica incentivos à indústria da reciclagem do alumínio e medidas que promovam esta prática. A APAL pede ainda formação profissional para os trabalhadores desta indústria e um “plano energético integrado aplicável a todas as empresas associadas”, disse à Lusa.

A proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) deverá ser entregue na Assembleia da República em 10 de outubro.