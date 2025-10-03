Portugal regista maior aumento do preço das casas na União Europeia no segundo trimestre

Nenhum outro país da União Europeia teve um aumento tão grande no preço das casas no segundo trimestre deste ano, tanto em termos homólogos como em cadeia. De acordo com os dados publicados esta sexta-feira pelo Eurostat, Portugal (+17,2%), Bulgária (+15,5%) e Hungria (+15,1%) foram os três estados-membros que tiveram a maior escalada face ao mesmo período do ano passado.

Já em comparação com os primeiros três meses do ano, Portugal volta a ocupar a posição cimeira no que toca à progressão dos preços da habitação, com uma subida de 4,7%, que levou o Governo a aprovar nas últimas semanas um plano alargado dirigido a este setor. Na comparação em cadeia seguiram-se Luxemburgo (+4,5%) e Croácia (+4,4%).

Em termos agregados, o índice do preço da habitação subiu 5,4% na União Europeia e 5,1% na Zona Euro no período entre abril e junho, face aos mesmos três meses do ano anterior. Ainda assim, o gabinete de estatísticas europeu evidencia que este indicador desacelerou face àquela que tinha sido a progressão no primeiro trimestre do ano (5,7% e 5,3%, respetivamente).

Por outro lado, ainda antes do verão, os valores das rendas avançaram 3,2% em termos homólogos e 0,7% face aos primeiros três meses do ano.

O Eurostat faz também a comparação entre 2010 e o segundo trimestre de 2025, calculando que os preços das habitações aumentaram 60,5% e os das rendas 28,8% durante esse período.

Enquanto as rendas aumentaram de forma constante, o preço dos imóveis para habitar seguiram um padrão mais variado: tiveram um “aumento impressionante entre o primeiro trimestre de 2015 e o terceiro trimestre de 2022, seguido por uma pequena queda e estabilização, antes de começarem a subir novamente em 2024”. Estão a aumentar há seis trimestres consecutivos.

Neste período de mais de 15 anos, os preços das casas aumentaram mais do que os valores das rendas em 21 dos 26 países para os quais há dados disponíveis. Portugal entra no grupo daqueles em que o valor dos imóveis para habitação mais do que duplicou (+141%).

Hungria (+277%), Estónia (+250%), Lituânia (+202%), Letónia (+162%) e Chéquia (+155%) foram os países com maior agravamento no preço das casas, ao passo que Itália foi o único em que este indicador encolheu (-1%) no intervalo analisado pelo Eurostat.

(Notícia em atualização)