Prio reforça que “a prioridade é o preço” em campanha assinada pela The Hotel

A Prio lançou uma nova campanha multimeios com o objetivo de reforçar “de forma clara e consistente a sua proposta de valor: preços baixos todos os dias, em toda a sua oferta”. A criatividade é da The Hotel.

“Com humor, simplicidade e proximidade, a marca volta a sublinhar que ‘a prioridade é o preço’, mostrando-se acessível e transparente, para os consumidores que procuram soluções confiáveis para o dia a dia”, descreve-se em nota de imprensa.

Ao reunir energia, combustíveis e soluções de conveniência, a marca pretende também, com esta campanha, reforçar a sua imagem de “marca completa, próxima e sempre focada em oferecer mais pelo menor preço”.

A campanha está presente em televisão, rádio, outdoors, ecrãs em postos e em comunicação digital, numa aposta que “reflete o compromisso contínuo da marca em simplificar escolhas, ajudando os consumidores a poupar sem abrir mão da qualidade“. O conjunto de spots da campanha pode ser visto aqui.

Em nota de imprensa, a Prio refere que continua a apostar em conveniência, tendo expandido as suas parcerias com a Glovo e a Uber Eats, passando a disponibilizar o serviço em mais de 70 lojas da rede. “De norte a sul do país, o dia a dia dos consumidores torna-se ainda mais simples: em poucos cliques é possível encomendar tudo, desde snacks e bebidas a pastelaria, gelados, gelo, lenha, eletrónica, produtos de car care e lubrificantes, de forma prática e conveniente”, diz a marca.

“A Prio reforça o seu posicionamento como marca que acompanha o ritmo de vida dos consumidores, aliando combustíveis e energia de qualidade a serviços que fazem a diferença no dia a dia”, conclui.