Professores já podem pedir apoio extraordinário à deslocação

Os professores que lecionem a mais de 70 quilómetros da residência fiscal já podem pedir o apoio extraordinário à deslocação, avançou esta sexta-feira o ministro da Educação, Ciência e Inovação, estimando que a medida possa abranger oito mil docentes.

“Todos aqueles [professores] que estão deslocados da residência a mais de 70 quilómetros podem beneficiar [deste apoio]. Fizemos uma estimativa – obviamente que há mudanças todos os anos -, [e] nós estimamos que oito mil [professores] venham a beneficiar”, indicou Fernando Alexandre, à margem da cerimónia comemorativa do 50.º aniversário da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, que decorreu no polo de Azurém, concelho de Guimarães, distrito de Braga.

Os docentes podem candidatar-se ao apoio extraordinário à deslocação através da plataforma do Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos da Educação (SIGRHE), já disponível. O valor do apoio varia entre os 150 aos 450 euros.

No caso de professores deslocados em escolas localizadas em Quadros de Zona Pedagógica considerados carenciados, o apoio varia entre os 165 e os 500 euros. O pagamento deste apoio aos professores terá efeitos retroativos a 01 de setembro ou à data de início do contrato.