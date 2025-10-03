Rolando Oliveira assume presidência da Sport TV. Nuno Ferreira Pires mantém-se como CEO

A nomeação de Rolando Oliveira, que sucede ao fundador Joaquim Oliveira, "simboliza a renovação e, ao mesmo tempo, a continuidade de uma visão que marcou o crescimento e afirmação da marca".

Rolando Oliveira é o novo presidente do conselho de administração da Sport TV, substituindo no cargo Joaquim Oliveira, fundador do canal desportivo que faleceu em agosto. Já Nuno Ferreira Pires foi reconduzido no cargo de CEO, com o conselho de administração a “sublinhar a confiança na atual liderança executiva”.

A nomeação de Rolando Oliveira, que trabalha desde o início dos anos 90 na área dos direitos audiovisuais desportivos e na negociação de conteúdos televisivos e publicitários, “simboliza a renovação e, ao mesmo tempo, a continuidade de uma visão que marcou o crescimento e afirmação da marca como referência no panorama desportivo nacional“, lê-se em comunicado. Rolando Oliveira, filho de Joaquim Oliveira, é CEO da Olivedesportos desde 1991 e membro do conselho de administração da Sport TV desde 1998.



No conselho de administração da Sport TV para o triénio 2025/28 registam-se também as entradas dos vogais Jorge Carreira e Pedro Abrantes. Os órgãos sociais são assim agora compostos por Rolando Oliveira (presidente), Nuno Ferreira Pires (vogal e CEO), Alexandre Maurício (vogal), Carlos Correia (vogal), Filipa Santos Carvalho (vogal), Gonçalo Camolino (vogal), Jorge Carreira (vogal), Pedro Abrantes (vogal) e Sofia Aguiar (vogal).

“Com esta nova estrutura, a Sport TV renova o compromisso com todos os seus stakeholders, em continuar a oferecer o melhor conteúdo desportivo premium com a visão e carácter inovadores pelos quais é reconhecida no mercado“, refere o canal.

O empresário Joaquim Oliveira faleceu a 16 de agosto, aos 78 anos. Era um dos donos da SportTV e através da sua empresa, a Olivedesportos, também acionista de referência na SAD do FC Porto e com investimentos nas SAD do Benfica e Braga.

Empresário natural de Penafiel, notabilizou-se nos negócios na área dos direitos televisivos, publicidade e marketing no desporto, especialmente no futebol, onde foi pioneiro em vários setores. Liderou o conselho de administração de várias empresas do grupo Controlinveste, tendo sido até ao seu falecimento presidente do conselho de administração da Olivedesportos e da Sport TV. Tinha uma forte ligação à área dos media e ainda vários negócios no universo do entretenimento.