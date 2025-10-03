“The District 2025” encerra as suas portas com a participação de 14.537 congressistas e com a habitação acessível no centro do debate

“The District 2025” encerrou as suas portas nesta quinta-feira com a participação de 14.537 congressistas – 14% a mais do que na edição anterior – provenientes de 37 países, e um impacto económico de mais de 35 milhões de euros.

A cimeira apresentou as suas próprias conclusões, que foram detalhadas pelo seu presidente, Juan Velayos. O tema mais destacado no “The District 2025” foi a necessidade urgente de promover habitação acessível na Europa. A escassez de habitações no continente, com uma procura anual de 2,3 milhões de unidades, enquanto apenas são construídas 1,4 milhões, é uma das maiores preocupações do setor. Como salientou Elena Campelo, chefe da Divisão de Desenvolvimento Urbano do Banco Europeu de Investimento, «a habitação é a próxima infraestrutura essencial da Europa». No mesmo sentido, Velayos explicou que «a habitação deve ser tratada como uma infraestrutura estratégica do país para que seja percebida como um serviço essencial com planeamento e investimento seguros».

De facto, o investimento em projetos de habitação acessível está a posicionar-se como uma das principais áreas de crescimento, apesar dos desafios que enfrenta, como os lentos processos de aprovação de licenças e uma regulamentação fragmentada. O capital aceitou rendimentos de cerca de 10% pelo risco associado ao desenvolvimento deste tipo de projetos, o que sublinha a sua relevância tanto do ponto de vista económico como social.

O mercado imobiliário continua a adaptar-se às novas exigências dos utilizadores, destacando-se várias tendências-chave no domínio da habitação. O modelo «flex-living» surgiu como uma das áreas de maior expansão devido à escassez de terrenos residenciais, oferecendo soluções adaptáveis que respondem aos estilos de vida modernos. Por outro lado, tal como foi exposto no evento, o Build-to-Rent (BTR), embora inicialmente tenha atraído investimentos importantes, tem sido limitado por uma regulamentação excessiva, impedindo o desenvolvimento de muitas das suas opções.

Em contrapartida, o modelo Build-to-Sell (BTS) continua sólido, com preços de venda em crescimento, embora se perceba que atingiu o seu ponto máximo. No que diz respeito às residências para estudantes, a Espanha consolidou este segmento com uma forte procura e oportunidades de crescimento a longo prazo. Além disso, os especialistas salientaram que o Senior Living e o Senior Care estão a registar uma procura crescente, devido ao envelhecimento da população.

FINANCIAMENTO

O financiamento alternativo ocupou um lugar de destaque no “The District 2025”, confirmando que o seu crescimento continuará à medida que os investidores procuram opções mais flexíveis e rápidas num ambiente económico incerto. Atualmente, o financiamento alternativo representa entre 15% e 20% do panorama financeiro em Espanha, com expectativas de que esta percentagem duplique até 2030. De acordo com especialistas, os modelos de financiamento preferidos incluem as estruturas de Preferred Equity, que permitem maior alavancagem e flexibilização nas condições dos empréstimos. Além disso, espera-se que fontes não tradicionais, como crédito e capital privado, ganhem ainda mais terreno no sul da Europa, atingindo números semelhantes aos de mercados mais maduros, como o Reino Unido ou os EUA.

A zona mediterrânica continua a ganhar peso entre os investidores devido à sua localização estratégica como porta de entrada para a Europa. Para fazer face ao crescimento dos hiperescaladores e da inteligência artificial, no caso de Espanha, deve aumentar a sua capacidade de centros de dados de 0,4 GW para 1,3 GW até 2030, o que implica um investimento superior a 11 mil milhões de euros. No entanto, os principais gargalos serão as licenças e o acesso à rede elétrica.

O mercado hoteleiro europeu continua robusto após três anos de crescimento excecional, estimulado pela forte procura do turismo internacional, especialmente de novos mercados como a Ásia, e um foco crescente em experiências personalizadas para os utilizadores. À medida que os níveis de ADR (tarifa média diária) se estabilizam no sul da Europa, a chave para se destacar, de acordo com as principais vozes, é a excelência operacional e o reposicionamento inteligente dos ativos. Por sua vez, no “The District 2025”, comentou-se que a oferta continua limitada devido a restrições de zoneamento, moratórias, aumento dos custos e novas regulamentações sobre aluguéis de curta duração, o que está restringindo a capacidade de adicionar nova oferta ao mercado.

O mercado de escritórios, especialmente no sul da Europa, continua resistente, enquanto o foco se dirige para os espaços de trabalho secundários, que devem ser consolidados e renovados para absorver o excesso de oferta e gerar rentabilidade. No “The District 2025”, foi partilhado que a baixa taxa de vagas (3% – 4%) e o retorno corporativo estão a impulsionar o aumento dos aluguéis, com escritórios de estilo “hospitalidade” que são alugados mais rapidamente e com pouco investimento de capital. Da mesma forma, está-se a perceber a mudança de uso de escritórios secundários para residenciais, hotéis e flex-living; ao mesmo tempo que se está a perceber que a redução da oferta e o cumprimento dos critérios ESG estão a ajustar o mercado e a elevar os rendimentos.

LOGÍSTICA

A logística continua a ser um dos ativos mais atraentes para os investidores, com uma forte procura de espaço impulsionada pelo boom do comércio eletrónico. No entanto, a reindustrialização da Europa está a criar novos desafios logísticos devido à necessidade de adaptar as infraestruturas às novas exigências tecnológicas e de abastecimento. Sobre isso, os especialistas concordaram que a evolução da distribuição será fundamental para o sucesso da reindustrialização no continente.

Os parceiros regionais são fundamentais para a implementação de projetos, uma vez que as plataformas agora exigem tanto gestão quanto conhecimento local. O modelo OpCo/PropCo, no qual a propriedade do imóvel é separada da gestão do negócio, consolidou-se, de forma que o capital não aposta apenas no edifício, mas também na atividade que gera receita nele, o que permite diversificar riscos e aumentar a rentabilidade.

Além disso, no “The District 2025”, foi valorizada a atividade de fusões e aquisições, agrupamentos e alianças estratégicas entre gestoras e investidores, tanto em plataformas de grande escala como em especialistas com experiência operacional, que estão a adaptar os seus modelos económicos às novas condições do mercado.

A inteligência artificial está a transformar rapidamente o setor imobiliário, com um enfoque particular na administração de ativos e na análise de riscos. Em detalhe, a IA está a permitir que sejam tomadas decisões mais rápidas, eficientes e baseadas em dados, o que está a revolucionar a forma como os imóveis são administrados e como os riscos associados são previstos. Nos próximos anos, espera-se que a IA não só otimize a gestão no setor imobiliário, mas também estimule o crescimento das receitas e a redução dos custos.