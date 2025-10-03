Último passo dado. Governo formaliza designação de Santos Pereira como governador do Banco de Portugal

O Governo aprovou esta sexta-feira a designação de Álvaro Santos Pereira como governador do Banco de Portugal, estando a tomada de posse marcada para segunda-feira. Este era o passo que faltava para o sucessor de Mário Centeno assumir as rédeas do banco central, após a audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP).

O Conselho de Ministros deu ‘luz verde’ a uma resolução que designa o até agora economista-chefe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) para o cargo de governador do Banco de Portugal.

Em 24 de julho, o Executivo anunciou a escolha de Álvaro Santos Pereira para suceder a Mário Centeno à frente do regulador bancário. “Escolhemos alguém que é melhor para o cargo. Serve melhor os objetivos para um banco central que é a autoridade de supervisão e tem responsabilidade por estudos e estatísticas”, afirmou na ocasião o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

Antes da aprovação desta sexta-feira em Conselho de Ministros, o novo governador teve de ser ouvido na COFAP. No final de setembro, a comissão aprovou, por maioria, o relatório da audição de Álvaro Santos Pereira no âmbito da sua indigitação, embora nem tudo tenha sido consensual.

O parecer elaborado pelo deputado relator, Eduardo Teixeira, do Chega, é positivo, sendo reconhecida a “competência e experiência técnica” do economista-chefe da OCDE e ex-ministro de Passos Coelho para liderar o supervisor. Embora não seja vinculativo, o parecer do Parlamento é obrigatório.

Santos Pereira, que no Parlamento salientou a sua “independência” como o princípio basilar do mandato face “ao poder político e aos supervisionados”, tomará posse na segunda-feira, dia 6 de outubro, pelas 10 horas, numa cerimónia no Museu do Dinheiro, que contará com a presença do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Recorde aqui o perfil do novo governador do Banco de Portugal.