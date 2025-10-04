📹 Sabe quais são os países com mais unicórnios em 2025?
Portugal foi um dos países que este ano em maio viu nascer um unicórnio: a Tekever.
Atingir o estatuto de unicórnio — isto é, uma avaliação de mil milhões de dólares — é um marco importante na vida das startups e, à semelhança, do animal mítico que se inspira, um evento raro.
No mundo, até setembro, apenas 63 empresas atingiram esse estatuto.
