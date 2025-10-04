Empreendedorismo

📹 Sabe quais são os países com mais unicórnios em 2025?

Portugal foi um dos países que este ano em maio viu nascer um unicórnio: a Tekever.

Atingir o estatuto de unicórnio — isto é, uma avaliação de mil milhões de dólares — é um marco importante na vida das startups e, à semelhança, do animal mítico que se inspira, um evento raro.

No mundo, até setembro, apenas 63 empresas atingiram esse estatuto.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

📹 Sabe quais são os países com mais unicórnios em 2025?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

📹 Vem aí mais um pacote de medidas para a habitação

ECO,

Novas medidas da estratégia "Construir Portugal" têm o foco no arrendamento e no licenciamento, mas também no património do Estado. Confira as alterações neste vídeo.