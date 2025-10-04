ECO Quiz. A semana através de Impresa, BdP e Carlos Moedas

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

A Impresa, grupo que controla a SIC e o Expresso, está a negociar um acordo de capital com os italianos da MFE, grupo fundado em 1980 por Sílvio Berlusconi e controlado pela família, com presença internacional em mercados como Espanha, através da Telecinco. O acordo estará prestes a acontecer, após meses de negociações (sem sucesso) com a família Soares dos Santos, detentora do grupo Jerónimo Martins.

Álvaro Santos Pereira, economista-chefe da OCDE e antigo ministro da Economia de Pedro Passos Coelho, é o sucessor de Mário Centeno à frente do Banco de Portugal. Esta semana foi divulgada a data da tomada de posse do novo governador.

Ainda esta semana foi divulgada uma sondagem da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, ECO, TSF, JN e Sol que mostra o panorama dos favoritos na corrida à Câmara de Lisboa, nas autárquicas da próxima semana.

O ECO publica todas as semanas um quiz, que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.