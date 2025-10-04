Quem é Manuel Dias, o CTO do Estado? Começou na EFACEC, passou pela OutSystems até chegar à Microsoft

Manuel Dias foi nomeado esta sexta-feira, 3 de outubro, como Diretor de Sistemas e Tecnologias de Informação da Administração Pública, vulgarmente conhecido como CTO (Chief Technology Officer) do Estado. O ex-Diretor de Tecnologia da Microsoft em Portugal tem vindo a construir um percurso sólido no setor tecnológico ao longo da carreira chegando agora ao Estado para liderar a reforma tecnológica da Administração Pública.

Com mais de duas décadas de experiência profissional no setor tecnológico, Manuel Dias vai ter também pela frente o desafio de liderar a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), que terá a missão de implementar a reforma tecnológica do Estado e garantir a “interoperabilidade” entre os sistemas da Administração Pública, conforme explicou nas últimas semanas, em intervenções públicas, o ministro-adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias.

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico e mestre em Sistemas de Informação pelo ISEG, onde desenvolveu uma tese nas áreas das Ciências da Complexidade e da Teoria do Caos, iniciou a carreira na EFACEC, onde trabalhou entre 1996 e 2006, primeiro como engenheiro de software em sistemas em tempo real para redes de energia de alta tensão e depois como gestor de investigação e desenvolvimento, liderando equipas e coordenando projetos internacionais.

Em 2006, passou para a OutSystems, onde desempenhou diversos cargos de gestão de produto, incluindo Senior Product Manager, Manager Business Solutions e Head of Product Management, até 2011. Durante este período, foi responsável pela definição estratégica de produtos, coordenação de equipas de desenvolvimento, lançamento de soluções empresariais e integração com sistemas SAP, contribuindo para a expansão internacional da empresa.

Cinco anos depois, em 2011, Manuel Dias ingressou na Microsoft Portugal, onde desenvolveu uma trajetória ascendente: Data & AI Solution Specialist (2011-2014), Data & AI Lead (2015-2018), Director Enterprise Technical Sales (2018-2020) e National Technology Officer e membro do Conselho Executivo desde outubro de 2020. Neste papel, liderou a implementação de estratégias de transformação digital, promovendo inteligência artificial, big data, cibersegurança, computação quântica e ética de dados.

Paralelamente à carreira corporativa, Manuel Dias mantém uma intensa atividade académica e comunitária. É professor convidado na NOVA IMS, lecionando cursos sobre Business Intelligence e Generative AI desde 2015, e no Instituto Superior Técnico em cursos de pós-graduação sobre liderança em IA. É cofundador e vice-presidente da Data Science Portuguese Association (DSPA) e fundador da comunidade Power BI Portugal, promovendo a democratização da ciência de dados e o desenvolvimento de competências digitais no país.

Em entrevista ao ECO, em março deste ano, Manuel Dias mostrava-se otimista quanto ao impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. “Nós sabemos que em todas as revoluções tecnológicas houve sempre alguma destruição de empregos, mas houve sempre uma criação superior de novos empregos”, afirmou, sublinhando que a IA não será exceção. O futuro, explica, será marcado por profissões que hoje ainda não conseguimos prever, fruto da transversalidade e da abrangência desta tecnologia.

O agora CTO do Estado salientava, no entanto, que o aproveitamento pleno da inteligência artificial depende de um investimento em competências. “Temos uma tecnologia que vai requerer novas competências e novas profissões. Dito isto, aquilo que é mais importante passar às pessoas é que é preciso apostar nessas competências”, disse Manuel Dias no Podcast À Prova de Futuro, reforçando que capacitar profissionais será o ponto-chave para que empresas e sociedade possam beneficiar das oportunidades trazidas pela inovação tecnológica.