APS lança curso dedicado a Seguro de Vida

  • Carolina Neves Carvalho
  • 11:45

Esta formação abrange temas como a contratação, execução e extinção de contratos de seguro de vida, implicações fiscais e sucessórias, bem como soluções de poupança e investimento.

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) anunciou em comunicado o lançamento do “curso de atualização em Seguro de Vida e Operações de Capitalização – perspetiva técnico-jurídica”. Esta formação irá decorrer entre os dias 15 de outubro e 4 de dezembro de 2025, em formato online, e será coordenada pelo professor José Alberto Vieira e pelo professor Rui de Mascarenhas Ataíde.

Ao longo de várias sessões irão ser abordados “temas centrais como a contratação, execução e extinção de contratos de seguro de vida, implicações fiscais e sucessórias”, mas também “soluções de poupança e investimento (fundos de pensões, PPR, auto-enrolment), integrando ainda questões emergentes como a não discriminação, o direito ao esquecimento e a prevenção do branqueamento de capitais.”, indica a associação.

O primeiro módulo desta formação, que será lecionado de 15 outubro a 18 novembro, irá incidir sobre temas de Seguro de Vida, enquanto o segundo módulo, entre 20 de novembro a 4 de dezembro, abordará temas de Investimento e Fundos de Pensões.

Nesta parceria entre a APS e a Associação para o Estudo do Direito do Consumo (IDC), da Faculdade de Direito de Lisboa, pretende-se dotar os participantes de uma perspetiva técnico-jurídica completa, “combinando análise teórica, jurisprudencial e prática”, transmitida por especialistas académicos e profissionais do setor, indica a APS.

Para obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, carregue aqui.

