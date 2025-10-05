Bitcoin bate recorde, ultrapassa os 125 mil dólares e navega num ‘uptober’

A bitcoin atingiu este domingo um novo máximo, ultrapassando a fasquia dos 125.000 dólares, numa altura em que a paralisação orçamental continua nos Estados Unidos. A ‘estrela’ das criptomoedas atingiu 125.689 dólares (107.066 euros, ao câmbio atual), batendo o seu recorde anterior de agosto, em torno dos 124.500 dólares.

A moeda digital chegou aos 125.689 dólares na manhã de domingo em Nova Iorque, superando o recorde anterior de 14 de agosto, apoiado pela subida das ações norte-americanas e pela renovada entrada de capitais em fundos cotados (ETF) ligados à bitcoin.

Os investidores antecipam que a paralisação do Governo, iniciada na quarta-feira, pode levar os mercados a refugiarem-se em ativos considerados “porto seguro”, num movimento que alguns já apelidam de ‘debasement trade‘, isto é, a aposta na desvalorização do dólar.

A contribuir para o sentimento positivo está também o histórico desempenho da bitcoin em outubro, mês em que a criptomoeda subiu em nove dos últimos dez anos, o que lhe valeu a classificação de “Uptober”. Ao final da manhã de domingo, o ativo negociava-se em torno dos 123.000 dólares.