Dona da MDS reforça presença em França com aquisição da corretora GLI

O Ardonagh Europe, parte do Grupo Ardonagh que é detentor de 100% do capital do grupo português MDS, anunciou que chegou a acordo para adquirir a Groupe Leader Insurance (GLI), um dos 10 maiores corretores grossistas e especialistas de França.

A GLI, fundada em 2003 por Yoann Chery, consolidou-se no mercado francês em seguros especializados — inicialmente em riscos de construção — expandindo ao longo dos anos para os ramos de propriedade e automóvel. A empresa conta com mais de 350 colaboradores e opera com uma rede de mais de 4.000 corretores parceiros. Em 2024, o volume de prémios emitidos atingiu os 190 milhões de euros.

Para o Ardonagh, este negócio representa um passo decisivo na ambição de desenvolver uma plataforma de distribuição de seguros paneuropeia, indica em comunicado. A aquisição fortalece sua presença já existente em países como Irlanda, Holanda, Grécia, Itália, Áustria e Suíça.

A GLI manterá suas marcas e equipa de gestão atuais — Yoann Chery será acionista do Ardonagh e liderará as operações francesas, permanecendo ao mesmo tempo presidente da holding Generation Insurance; Cyrille de Montgolfier continuará como presidente do Conselho Fiscal da GLI.

“O mercado de seguros francês é um dos maiores do mundo, com uma tradição rica e um grau de sofisticação que o torna especialmente atraente para o Ardonagh”, afirmou Conor Brennan, CEO da Ardonagh Europe. “Esta aquisição marca um passo importante na nossa jornada para nos tornarmos uma plataforma líder na distribuição de seguros em toda a Europa”, remata. A expansão do Ardonagh através desta aquisição ilustra uma tendência no setor segurador europeu de consolidação por meio de fusões e aquisições para ganhar escala, diversificar geografias e reforçar capacidade competitiva.

Conforme explicou José Manuel Dias da Fonseca ao ECOseguros, em dezembro de 2024, o Ardonaugh Group organiza-se por quatro geografias: “A primeira é o Reino Unido (UK), outra região é a APAC (Ásia Pacífico) com base na Austrália, Uma terceira região é a Europa continental, onde se insere esta mais recente aquisição e, finalmente existe uma área que integra a Ibéria, América Latina e África que é liderada pela MDS.