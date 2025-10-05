Mariana Leitão acusa Rui Tavares de ter “discurso sonso”

A líder da Iniciativa Liberal (IL) acusou o porta-voz do Livre de ter um “discurso sonso”, por defender políticas de “esquerda radical” ao mesmo tempo que quer convencer os eleitores de que não é extremista. “Rui Tavares vem da esquerda radical, coliga-se com a esquerda radical, vota favoravelmente as propostas da esquerda radical e depois quer que os portugueses acreditem que não é da esquerda radical“, acusou Mariana Leitão, durante uma visita ao mercado de Setúbal, no quadro da campanha eleitoral para as autárquicas de dia 12.

“Esse discurso sonso de Rui Tavares já não engana mais os portugueses“, acrescentou a líder liberal, que acusou Bloco, PCP e Livre de terem fomentado as manifestações pró-Palestina em Lisboa.

No sábado, “Rui Tavares percebeu as consequências do discurso que faz e do escalar de desacatos que trouxe”, salientou Mariana Leitão, apelando ao porta-voz do Livre e ao “seu parceiro de coligação, o Bloco de Esquerda, para que, no fundo, moderem o seu discurso para evitar este escalar de caos e de desordem a que se tem assistido nos últimos dias”.

No sábado à tarde e hoje de manhã [domingo] , Rui Tavares acusou a IL de estar desesperada e de não fazer críticas ao governo PSD/CDS, como sucedeu na polémica escala de F-35 israelitas nos Açores. “Rui Tavares não está habituado a que o confrontem com a sonsice do seu discurso“, mas “não me vai intimidar com esse tipo de insinuações e de abordagens“.

Sobre a passagem dos caças adquiridos por Israel aos EUA, Mariana Leitão considera que o caso “foi explicado pelo Governo” e “foi esclarecido”.

“Tratou-se de um erro processual administrativo”, foram “dadas as informações, o Governo comprometeu-se em alterar procedimento de administrativos” e “não há muito mais a acrescentar a esse caso”, resumiu a presidente da IL, que tem coligações com o PSD e CDS em duas dezenas de concelhos do país, nomeadamente Lisboa, Porto, Coimbra e Faro.

“A Iniciativa Liberal é muito diferente de todos os partidos, seja à direita, seja à esquerda” e “apresenta propostas concretas para o país“, com “uma abordagem muito diferenciadora”, salientou.