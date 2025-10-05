Montenegro e Carneiro em campanha rumo ao norte

O presidente social-democrata celebra este domingo o aniversário da Implantação da República na capital antes de rumar ao Norte, onde também andará o secretário-geral socialista, num sexto dia de campanha autárquica em que vários dirigentes partidários estarão nos arredores de Lisboa.

Luís Montenegro inicia a jornada na condição de primeiro-ministro, participando na cerimónia de comemoração do 115.º aniversário da Implantação da República, nos Paços do Concelho, em Lisboa, onde será içada a Bandeira Nacional, na varanda do Salão Nobre. O social-democrata ruma depois ao Norte, parando na Trofa para um almoço, antes de seguir para Bragança, onde participará num comício, com uma agenda mais ‘leve’ do que o líder do PS.

José Luís Carneiro tem previstas quatro ações de campanha, a primeira das quais em Matosinhos, a paragem inicial de uma jornada na qual passará por Guimarães, Aveiro, já na região Centro, e Alenquer, no distrito de Lisboa. O secretário-geral socialista não será o único a aproximar-se da capital, já que também outros quatro líderes partidários darão por encerrado o sexto dia de campanha para as autárquicas do dia 12 perto de Lisboa.

Após três dias consecutivos no Algarve, o líder do Chega, André Ventura rumou ao Alentejo no sábado e por lá continuará este domingo, com ações em Elvas e Monforte, antes de terminar a jornada em Sesimbra.

Também a presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, estará no distrito de Setúbal, tendo uma ação agendada para o Mercado Livramento de manhã, antes de seguir para Cascais, onde o porta-voz do Livre inicia o sexto dia de campanha, ao lado de Marisa Matias, que está a substituir a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.

Rui Tavares termina o seu programa na Amadora, numa ação de rua, enquanto o presidente do CDS-PP vai para o interior, para o distrito da Guarda, mais concretamente Mêda.

Antes do comício que encerra o seu programa, o líder do CDS-PP, Nuno Melo, estará em Oliveira do Hospital e Vale de Cambra, num sexto dia de campanha em que o PAN não tem agenda e a bloquista Marisa Matias passará, depois de Cascais, por Setúbal e pela Feira de Outubro de Vila Franca de Xira.