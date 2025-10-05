Seguradoras europeias querem entrar nas novas contas de poupança da UE

As companhias de seguros europeias estão a intensificar a pressão sobre Bruxelas e os governos nacionais para que os produtos de seguro sejam incluídos no novo quadro das contas de poupança e investimento (Savings and Investments Accounts ou SIA), apresentado pela Comissão Europeia no final de setembro no âmbito do pacote da União de Poupança e Investimento.

Em comunicado, a Insurance Europe, associação que representa o setor segurador a nível comunitário, elogia o esforço da Comissão para canalizar mais poupança das famílias para investimentos de longo prazo. Mas avisa que a recomendação de Bruxelas “não reconhece suficientemente o papel essencial das seguradoras” neste objetivo.

“Instamos os Estados-membros a garantir que, ao aplicar a recomendação da Comissão, os seguradores sejam reconhecidos como prestadores elegíveis e que os produtos de seguro possam ser oferecidos através das contas SIA”, defendeu Thea Utoft Høj Jensen, diretora-geral da Insurance Europe.

O setor lembra que as seguradoras gerem cerca de 9,5 biliões de euros em ativos, sendo os maiores investidores institucionais da Europa. Através de produtos como seguros de vida e planos de pensões, as companhias ajudam os consumidores a poupar a longo prazo e canalizam recursos significativos para a economia real.

A associação sublinha ainda que o aconselhamento e a proteção oferecidos pelos seguros são “cruciais para incentivar os cidadãos a investir”, sobretudo num contexto de taxas de juro ainda volátil e de crescente necessidade de poupança para a reforma.

Além das contas de poupança e investimento, a Insurance Europe saúda a nova Estratégia Europeia de Literacia Financeira, também apresentada pela Comissão. Segundo Thea Høj Jensen, “a literacia financeira é a base do bem-estar financeiro” e será determinante para aumentar a confiança dos consumidores no investimento e nos produtos de seguro.