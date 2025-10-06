5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que Álvaro Santos Pereira toma posse como governador do Banco de Portugal, o INE revela o índice de preços na produção de serviços. A semana arranca com descida dos preços dos combustíveis e o Eurostat apresenta vários indicadores. Conheça estas e outras notícias que vão marcar a atualidade.

Álvaro Santos Pereira toma posse como governador do Banco de Portugal

Esta segunda-feira Álvaro Santos Pereira toma posse como governador do Banco de Portugal e será apresentado publicamente no Museu do Dinheiro, em Lisboa, numa cerimónia que contará com a presença do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

INE revela índice de preços na produção de serviços

O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) vai divulgar o índice de preços na produção de serviços relativo ao segundo trimestre do ano. No primeiro trimestre, este índice registou uma variação homóloga de 2,8%, o que representou uma desaceleração de 1,1 pontos percentuais face ao quarto trimestre de 2024.

Semana arranca com descida dos preços dos combustíveis

Quando for abastecer o depósito do automóvel, deverá passar a pagar 1,552 euros euros por litro de gasóleo simples e 1,702 euros por litro de gasolina simples 95, o que representa, respetivamente, uma descida de meio cêntimo na gasolina e dois cêntimos no gasóleo.

Eurostat apresenta vários indicadores

O Eurostat vai divulgar hoje os preços na produção industrial, externos e totais, assim como os preços de importação industrial referentes a agosto. Mas há mais indicadores europeus para conhecer esta segunda-feira, como os preços na produção de serviços do segundo trimestre e os dados do comércio a retalho relativos a agosto.

Como está a política monetária do BCE?

Esta segunda-feira decorre o diálogo monetário com Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), para avaliação trimestral da política monetária da entidade. Na sexta-feira passada, Isabel Schnabel, membro do Conselho Executivo do BCE, lançou um aviso claro aos governos europeus: resistir à tentação de desregulamentar o setor bancário.