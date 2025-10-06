Alemã Hennig investe 50 milhões em fábrica na Figueira da Foz

A Hennig, companhia alemã formada há 75 anos em Munique, vai incluir Portugal na sua estratégia de descentralização da produção, tendo já adquirido o terreno necessário na zona industrial do Pincho, na Figueira da Foz.

O investimento resultará na criação de 452 postos de trabalho “numa fase inicial” e “mais de 600” num momento posterior, explica, ao ECO/Local Online, a vice-presidente da autarquia, Anabela Tabaçó. Na nova fábrica na Figueira da Foz, a Hennig desenvolverá produtos do setor da metalomecânica e mecatrónica, diz.

O negócio começou a ser desenvolvido em setembro de 2024, quando os alemães apresentaram uma manifestação de interesse, após um contacto inicial com a AICEP. O início de laboração é esperado para janeiro de 2027, com o investimento total a atingir os 50 milhões de euros, esclarece a Anabela Tabaçó.

“A empresa veio cá, mostrámos o que estávamos a fazer [na zona industrial] e, desde o início, manifestaram interesse. A localização mesmo ao lado da autoestrada foi para eles importante”, afirma Anabela Tabaçó.

A nova fábrica abrangerá a totalidade dos oito lotes da zona industrial de Pincho, próximo do nó da A17 em Quiaios, a norte da Figueira da Foz. Os responsáveis da empresa “contam iniciar laboração em janeiro de 2027”, referiu a autarca.

Com o crescimento da procura por terrenos em zonas empresariais, o município está a desenvolver outras três zonas industriais, esclarece a vice-presidente, explicando que a principal âncora do investimento são as eólicas offshore ao largo da Figueira.

Contactada pelo ECO/Local Online, a Hennig referiu não ser oportuno avançar, para já, com pormenores do negócio.