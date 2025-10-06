Direto Álvaro Santos Pereira toma posse como governador do Banco de Portugal. Siga aqui
Álvaro Santos Pereira toma posse como governador do Banco de Portugal, sucedendo a Mário Centeno. Acompanhe aqui em direto.
Álvaro Santos Pereira toma posse como governador do Banco de Portugal. O ex-ministro da Economia e ex-economista-chefe da OCDE sucede a Mário Centeno no cargo. Acompanhe aqui em direto.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Álvaro Santos Pereira toma posse como governador do Banco de Portugal. Siga aqui
{{ noCommentsLabel }}