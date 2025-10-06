AMD dispara 37% após acordo que pode deixar 10% da empresa nas mãos da OpenAI

A Advanced Micro Devices (AMD) e a OpenAI anunciaram esta segunda-feira um acordo plurianual no qual a AMD fornecerá chips de inteligência artificial à OpenAI, numa parceria que poderá gerar dezenas de milhares de milhões de dólares em receitas anuais e que permitirá à detentora do ChatGPT adquirir ações em até cerca de 10% da fabricante de chips, mediante a concretização de determinados objetivos.

As ações da AMD já estiveram a valorizar mais de 37% em bolsa antes da abertura dos mercados, colocando a empresa a caminho do nível mais alto desde março de 2024, caso estes ganhos se mantenham após a abertura.

Segundo a Reuters, o acordo prevê o fornecimento de centenas de milhares de chips de IA da AMD, equivalentes a 6 GW (gigawatts), ao longo de vários anos, com início previsto para a segunda metade de 2026.

Os executivos da AMD estimam que o acordo gere dezenas de milhares de milhões de dólares em receitas anuais e, devido ao seu efeito multiplicador, mais de 100 mil milhões de dólares em novas receitas ao longo dos próximos quatro anos, provenientes não só da OpenAI, mas também de outros clientes.

“Consideramos este acordo verdadeiramente transformador, não apenas para a AMD mas também para a dinâmica da indústria”, afirmou Forrest Norrod, vice-presidente executivo da AMD, em declarações à Reuters.

“Outras pessoas vão seguir este exemplo, porque este é realmente um pioneiro, um pioneiro na indústria que exerce grande influência sobre todo o ecossistema mais amplo”, destacou também Mat Hein, diretor de estratégia da AMD.

A OpenAI irá ainda construir uma instalação de 1 GW, baseada na sua futura série de chips MI450, com arranque previsto já para o próximo ano. A AMD começará a reconhecer receitas a partir desse momento, de acordo com a Reuters.

Para Sam Altman, cofundador e CEO da OpenAI, “esta parceria é um passo fundamental para construir a capacidade computacional necessária para concretizar todo o potencial da inteligência artificial”, lê-se no comunicado.

A empresa detentora do ChatGPT tinha anunciado, há cerca de duas semanas, um acordo com a Nvidia, rival da AMD na produção de placas gráficas, no valor de 100 mil milhões de dólares, que prevê a implementação de pelo menos 10 GW de chips Nvidia na infraestrutura de IA da OpenAI.