António Horta Osório adverte para campanhas “falsas” com o seu nome
"Têm circulado na Internet anúncios fraudulentos que utilizam indevidamente a minha imagem e o meu nome para promover alegados produtos ou oportunidades de investimento", diz o ex-banqueiro.
As campanhas digitais de alegados produtos ou oportunidades de investimento com o nome e imagem do ex-banqueiro António Horta Osório são “totalmente falsas”, disse o próprio nas plataformas sociais.
“Desde a última semana, têm circulado na Internet anúncios fraudulentos que utilizam indevidamente a minha imagem e o meu nome para promover alegados produtos ou oportunidades de investimento. Essas campanhas são totalmente falsas”, afirmou, na sua conta na plataforma Linkedin.
A publicação conta com uma imagem com várias publicações patrocinadas na rede social Facebook em que este surge ao lado de propostas de investimento.
“Não tenho qualquer ligação ou envolvimento com esse tipo de publicidades, plataformas ou produtos financeiros”, assegurou o ex-chairman do grupo Credit Suisse e antigo presidente executivo do Lloyds, aconselhando a que não se forneçam dados pessoais neste tipo de anúncios.
O ex-banqueiro, que passou pelo grupo Santander, entre 1993 e 2010, Goldman Sachs e Citibank, pediu ainda que se denunciem estas publicações suspeitas nas próprias plataformas ou junto das autoridades competentes.
