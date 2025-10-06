APS lança curso de cibersegurança para administradores de seguradoras

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) anunciou a terceira edição do curso “DORA e Cibersegurança para Executivos”, que vai decorrer em formato online nas manhãs de 22 e 29 de outubro.

A formação é dirigida aos membros dos órgãos de administração e de alta direção das empresas. Mas também a colaboradores do setor afetos às áreas jurídicas, de compliance, conduta de mercado ou que lidem com clientes, estando também aberta a outras área do setor.

O objetivo passa por proporcionar a revisão e atualização de conhecimentos no que respeito ao Regulamento DORA (Digital Operacional Resilience Act) e à cibersegurança, tendo em conta a transposição da Diretiva (UE) 2022/2555, conhecida como Diretiva NIS2, garantindo assim o cumprimento dos deveres legais a que as empresas estão obrigadas.

O programa contempla o enquadramento e o contexto regulatório do DORA, a constituição dos seus pilares, o regime sancionatório e o alinhamento com a restante legislação. Serão ainda analisadas as entidades a que o regulamento se aplica, os conceitos fundamentais, as áreas da empresa que devem endereçar o DORA e o detalhe dos requisitos a cumprir em cada pilar — desde a governação interna e gestão de risco TIC, à gestão de incidentes, testes de resiliência operacional digital, gestão de risco de terceiros e partilha de informação. O curso inclui igualmente a análise das datas relevantes, calendário de conformidade e principais preocupações a considerar para garantir o cumprimento da nova regulamentação.

As sessões dedicadas ao DORA serão conduzidas por Luís Carlos Fernandes, diretor da área de Risk Assurance Services da PwC, enquanto as dedicadas à cibersegurança ficarão a cargo de Marcelo Ferreira Rodrigues, partner da PwC, e de Ricardo Jorge Rosalino, senior manager da mesma consultora.

Para mais informações e inscrições, aqui.