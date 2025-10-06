Bolsa

Bolsa de Paris tomba 2% e ‘yields’ da dívida disparam com demissão do primeiro-ministro

Praça francesa lidera perdas na Europa e o 'spread' da dívida face à alemã atinge máximos de janeiro. Lecornu durou menos de um mês no cargo.

O principal índice acionista francês, o CAC 40, cai esta segunda-feira 2%, pressionado pela demissão do primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, menos de um mês após ter sido nomeado para o cargo.

A demissão, que se estende ao Governo, cuja composição Lecornu havia anunciado no domingo, está a castigar também a dívida soberana francesa no mercado secundário, com a yield das obrigações a 10 anos a subir 7,4 pontos base para 3,585%, levando dessa forma o prémio exigido pelos investidores para manter a dívida francesa – em vez dos títulos alemães com a mesma maturidade – para 86,58 pontos base, máximos de janeiro.

“É preocupante que o novo gabinete tenha durado apenas 12 horas”, afirmou a analista do Danske Bank, Kirstine Kundby-Nielsen, citada pela Reuters. “Parece não haver vontade no parlamento para aprovar um orçamento, por isso acho que as yields irão subir e haverá pressão sobre o euro-dólar no curto prazo”.

O euro deprecia-se 0,7% face à moeda norte-americana para 1,1665 dólares.

Efeito cascata?

A praça de ações francesa lidera as perdas na Europa, numa sessão em que o principal índice espanhol IBEX recua 0,13%, o italiano FTSE MIB desce 0,24%, o PSI o alemão DAX negoceia na linha de água.

No CAC 40, é o setor financeiro a registar a perdas mais avultadas, com o Sociétè Generale a tombar 5,29%, o BNP Paribas 4,46% e o Credit Agricole 4,40%.

“É apenas um Governo após o outro… este é o principal problema para os ativos franceses, mas tem um efeito cascata para o resto da Europa”, afirmou Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado do IG Group, também citado pela Reuters.

“Isso certamente deixa as pessoas cautelosas em relação aos ativos europeus neste momento, devido à incerteza e aos efeitos cascata que vêm da França, que simplesmente não consegue encontrar uma saída para este mal-estar.”

(Notícia atualizada às 10h05)

