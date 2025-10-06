Centeno quer expulsar “a má moeda” do Banco de Portugal

Mário Centeno deixa hoje oficialmente a função de governador do Banco de Portugal, e sai como entrou, em confronto. Entrou em confronto com o seu antecessor, Carlos Costa, sai em confronto com aqueles que recusaram aprovar a sua promoção a diretor antes de passar a consultor e deixar essa decisão para uma reunião de conselho já presidida por Álvaro Santos Pereira, que toma hoje posse. E na carta de despedida faz lembrar um economista do Banco de Portugal que chegou a Presidente da República. “O desafio que a boa moeda expulse a má moeda“.

Mário Centeno era diretor-adjunto do Banco de Portugal quando foi convidado para o Governo de António Costa, regressou como governador e, no que seria o último Conselho de Administração, como revelou o Observador, a administradora Helena Adegas levou uma proposta de promoção de Centeno. O ainda governador terá saído da reunião, mas a votação deu um empate a três: Além da administradora, também a vice-governadora Clara Raposo e o administrador Rui Pinto votaram favoravelmente a promoção, enquanto o vice-governador Luís Máximo dos Santos e os administradores Luís Morais Sarmento e Francisca Guedes de Oliveira votaram por um adiamento da decisão para um conselho seguinte, já com Álvaro Santos Pereira. Um empate com sabor a derrota, para seguir as referências futebolísticas do (benfiquista) Mário Centeno aos colaboradores do banco. Este desfecho, conta o Observador, gerou tensão e levou mesmo ao cancelamento de um tradicional almoço de despedida.

Uma coisa é certa: Como antecipou na sua última audição parlamentar, Centeno vai ficar no Banco de Portugal como consultor. Vai ter um salário bruto da ordem dos 17 mil euros, e ao contrário do que tem sucedido com outros administradores, arranjou maneira (e gabinete) para permanecer na sede do banco, na baixa, evitando a transferência para o edifício de Almirante Reis. E há quem assinale um pormenor curioso: Ficará com um gabinete no quarto andar (o governador está no terceiro…).

A longa carta — com mais de três mil palavras — é um exercício para deixar escrito o que fez, o que liderou, ou o que mandou fazer. São dezenas de referências na primeira pessoa, com elogios às equipas pelo meio que responderam às suas exigências. “Às minhas exigências infindáveis, o DLI primeiro estranhava, mas depois entregava“, lê-se. Mas Álvaro Novo, o chefe de gabinete que promoveu em dois momentos diferentes no espaço de dois meses já no final do mandato, foi mesmo o único a merecer uma referência explícita. Pelo contrário, não se leu uma referência que fosse ao conselho de administração que o acompanhou. Tudo passou do governador para os diversos departamentos, todos eles com novas designações e/ou novas competências.

Centeno termina a carta de despedida com recados para o interior do banco, para os que, no seu entender, falharam no dever de reserva. “E lamento, lamento profundamente, que alguns tenham atuado desrespeitosamente para com a história, os valores e a ética do Banco de Portugal, quando infringiram deveres de reserva que regem a nossa instituição“. Revela, mesmo no final, que foi o autor do poema do banco para um encontro de quadros em 2023 — “e que o Carlos Tê melhorou e musicou” — que reflete sobre ética, moral e capital social. E como disse um dia Santana Lopes, Centeno promete que vai continuar por aí. “Sim, está nas vossas mãos construir um ainda melhor Banco de Portugal, que contará comigo nos próximos anos, como contou ao longo de mais de 30“.

A carta de Mário Centeno na íntegra

Caras e caros colegas,

Começo pelo óbvio. Foi um enorme privilégio, honra e prazer liderar o Banco de Portugal entre Julho de 2020 e Outubro de 2025.

Mas a minha liderança não foi do óbvio. De outra forma não teria aceitado o desafio.

Cumprimos o Plano Estratégico e com isso cumprimos a missão do Banco.

O sistema bancário concluiu com notório sucesso uma inversão do ciclo económico-financeiro iniciada há quase 10 anos. Nesse processo merecem destaque por serem mais recentes, a venda do EuroBIC à Abanca em 2024 e a recente proposta de aquisição do novobanco pelos franceses do BPCE. Hoje, o sistema bancário apresenta indicadores que lideram em muitas dimensões a área do euro. Nas suas estruturas de custo, rendibilidade, capital e custo do risco. Ninguém diria há apenas dez anos que tudo isto seria possível. As muitas dezenas de reuniões que mantive com responsáveis da Banca portuguesa atestam o compromisso ativo, não reativo ou passivo do Banco de Portugal para com o setor. O meu obrigado ao DSP, DES, DAS e DRE por terem acompanhado e muitas vezes liderado este esforço. O desafio mútuo funcionou.

A análise económica, uma das bandeiras de excelência do Banco de Portugal, melhorou. Em 2023, passámos a publicar estimativas do saldo orçamental, a comprometermo-nos com taxas de crescimento trimestral para todas as componentes do PIB e lançámos o Políticas em Análise, que abordou temas relevantes de política económica. Ao DEE, que preparou este salto qualitativo, o meu obrigado.

O DEE e o DCM proporcionaram também contactos regulares com a comunidade, através de reuniões que percorreram as agências do Banco de Portugal e em que participaram dezenas de empresários, agentes de desenvolvimento local, autarcas e dirigentes da Administração Pública. Colocámos a presença territorial do Banco ao serviço da comunidade, uma nobre função do serviço público.

No meu mandato percorri o país para visitar escolas. Foram milhares de estudantes do ensino básico e secundário com quem interagimos e a quem levámos um pouco de literacia financeira, económica e estatística. Mas acima de tudo, da cidadania que o país precisa. Eram futuros colegas nossos, alunos que são parte integrante da revolução silenciosa que tem propulsionado o país para a liderança da educação na Europa e no Mundo. Este é um processo nunca concluído, onde a literacia financeira é uma prioridade do Banco, trabalhada com todo o afinco pelo DSC. “Aquilo que se pede é olho no spread e na taxa de esforço”.

Num período de pandemia e subsequente recuperação muito mudou, até isso a que chamam teletrabalho.

A política monetária garantiu a estabilidade de preços, no que contou com a estabilidade financeira e da própria economia. A conjugação dos novos instrumentos, com as decisões convencionais sobre o nível da taxa de juro, teve repercussões no balanço e nos resultados do Banco. A operacionalização e a adaptação das decisões do Banco a esta realidade passaram muito pelo DMR e DCC, a quem deixo o meu agradecimento pela forma eficaz como geriram esta mudança e a soubemos comunicar.

Estes cinco anos viram também surgir a inflação, uma realidade adormecida, e a que o Eurosistema teve de reagir. DEE e DMR estiveram na linha da frente na definição da posição do Banco, que sempre privilegiou a estabilidade de preços sem esquecer a economia, porque a inflação é, no final, uma variável endógena (sem vida própria) e as nossas políticas não devem causar mais dano para além do necessário.

Dados. Nada disto teria sido possível sem a extensão da fronteira de produção promovida pelo DDE. Um departamento que tem liderado o processo de simplificação de recolha e disseminação da informação que está na essência de tanto que o Banco faz.

Pagamentos. Físicos. Digitais. DET e DPG complementaram-se com desafios distintos, que definem o bom funcionamento da economia que hoje conhecemos, mas também daquela que antevemos. Talvez o euro digital seja o mais visível, mas a capilaridade do DET e do TARGET são pedras basilares que nunca deixaram de funcionar em tempos difíceis como os da pandemia e até do apagão.

O DRC deixou de ser o DRI, simplificou a estrutura dirigente e recentrou-se no auxílio da cooperação internacional, que no enquadramento histórico português tanta relevância tem junto dos países de língua portuguesa. Levámos a cooperação mais longe, mas juntámos campanhas de literacia financeira em crioulo em várias ilhas de Cabo Verde. Onde o que é bom no Banco chega por meio das notícias, coisa que nem imaginamos poder acontecer.

O DGR, passou a DCR, aglutinou a conformidade, numa lógica de racionalização de recursos, continuou a ganhar prémios internacionais e a servir de referência para outros bancos centrais fora e na área do euro. A análise de riscos adotou uma perspetiva de partilha de risco. O risco do Banco é de todos. E pluribus unum.

As melhorias na gestão de risco são parte integrante do trabalho do DAU. A inovação tecnológica introduzida refletiu-se na forma de atuar e a melhoria na comunicação das conclusões das auditorias contribuíram para um melhor funcionamento do Banco. É talvez o melhor elogio que posso deixar a quem audita.

Gerir é assumir riscos, até na inação. A rede que sempre procurei veio do DJU. Mas não uma rede acrítica, uma que sempre desafiei com raciocínio económico para encontrar soluções. Foi assim para decisões sobre o sistema financeiro; foi assim para a gestão corrente do Banco. As recentes decisões judiciais favoráveis ao Banco são um tributo ao trabalho desenvolvido, muito dele com raízes anteriores ao meu mandato.

O DSI determina muito do sucesso da missão do Banco. Numa era onde a cibersegurança e a inteligência artificial marcam as tecnologias de informação, o DSI soube estar à altura dos desafios. Ao desafio que colocou ao Conselho, respondemos adaptando o modelo de gestão e de governo, contribuindo para reforçar a confiança nas pessoas.

Os Encontros do Banco foram um enorme sucesso. Nunca tínhamos partilhado um espaço comum com mais de 1500 trabalhadores presentes. Nunca estivemos tão juntos. Vamos estar mais. Todos os dias. Porque o novo edifício é uma realidade em construção visível do Álvaro Pais. Uma realidade de muitas horas, para além do limite da física, e uma dedicação inquestionável do DLI. Às minhas exigências infindáveis, o DLI primeiro estranhava, mas depois entregava. Muito obrigado. Sei que não foi fácil. Mas não estava aqui para o óbvio.

“Proximidade e Confiança”, mote do plano estratégico para 2021-2025, muito passou pela reorientação do DCM para uma política de comunicação mais virada para as pessoas, dentro e fora do Banco. Já que falámos dos Encontros do Banco, o seu redesenho passou também pelas equipas do DCM, um trabalho hercúleo para nos juntar a todos. O Fórum de Sintra, onde o Banco de Portugal como país anfitrião junta convidados de todo o Mundo, contou com inovações culturais, que receberam os maiores elogios. Obrigado.

Mas também houve mais proximidade e confiança cá dentro com as pessoas que são a preocupação do DPE. Departamento que juntou pessoas e estratégias, a pedra angular do muito daquilo que alcançámos e alcançaremos. As preocupações com as carreiras e com o recrutamento resultaram do trabalho analítico do novo DPE. Reunimos as direções e os mais jovens, com o mesmo propósito, aprender em conjunto. Mas porque todos um dia deixaremos de ser jovens, contámos sempre com a diligência da Sociedade Gestora para cuidar do nosso futuro. Um futuro que depende da Sustentabilidade ecológica do planeta, e a que o Banco se obrigou. A todos agradeço.

A agenda do Conselho. As reuniões do Conselho. As presenças das Direções para expor os seus pontos. O primeiro sucesso foi conter as reuniões nas manhãs de terça-feira. Mas tal só foi possível pelo trabalho detalhado do SEC feito quando já todos os outros pensavam no fim de semana ou à segunda-feira quando nem tudo desportivamente tinha corrido como desejávamos. Obrigado.

Ao GAB. O Gabinete com o menor número de colaboradores de há vários anos, quatro. Um exemplo para o resto do Banco de como é possível fazer com menos. Ao meu Chefe de Gabinete, que rapidamente acabou com os meus discursos escritos, lidos para tédio da audiência. Uma lista de tópicos, às vezes apenas por si manuscrita, teria de ser suficiente em si para cativar.

Num momento em que os valores éticos e a liberdade individual são postos em causa em várias geografias, a Europa tem-se mantido fiel aos princípios que definem o espaço civilizacional mais avançado do Mundo. E da EPD vi sempre uma defesa intransigente desses direitos. Dos direitos de todos os que partilhando a sua informação com o Banco, deste esperam um tratamento imaculado da mesma.

Mas falhámos. E lamento, lamento profundamente, que alguns tenham atuado desrespeitosamente para com a história, os valores e a ética do Banco de Portugal, quando infringiram deveres de reserva que regem a nossa instituição. Afinal, como diz o poema do Banco, que escrevi para o Encontro do Banco de 2023 e que o Carlos Tê melhorou e musicou, O Banco é filho da revolução liberal e republicana […] Mas a sua função mais soberana é servir os interesses de Portugal […] Com ética e moral, capital social. A nossa instituição tem o papel de transmitir ao país confiança. O Banco é um fiel, o fiel da balança. A esses, um voto de que possam pensar que o Banco é o nosso bem maior. Aos demais, à infinita maioria, um desafio. O desafio que a boa moeda expulse a má moeda.

É este o mote que vos deixo. Sei que conseguirão. Sim, está nas vossas mãos construir um ainda melhor Banco de Portugal, que contará comigo nos próximos anos, como contou ao longo de mais de 30.