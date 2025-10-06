Como gerir o talento para vencer na era da inteligência artificial. Oiça o podcast À Prova de Futuro

“A inteligência artificial traz uma grande mudança na forma como trabalhamos e, sobretudo, na forma como trabalharemos no futuro”, afirma Jaquelina Vieira, subdiretora de Ciência de Dados e IA da Caixa Geral de Depósitos. O segredo do sucesso está em saber gerir essa mudança.

No À Prova de Futuro, um podcast do ECO, que tem o apoio do Meo, conversámos com a responsável do banco e com Paulo Pereira, diretor do AI Center da Meo, sobre como estas duas grandes empresas estão a levar a inteligência artificial até aos colaboradores e como estão a explorar as oportunidades desta tecnologia.