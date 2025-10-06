Como gerir o talento para vencer na era da inteligência artificial. Oiça o podcast À Prova de Futuro
Jaquelina Vieira, subdiretora de Ciência de Dados e IA da Caixa Geral de Depósitos, e Paulo Pereira, diretor do AI Center da MEO, são os convidados deste episódio.
“A inteligência artificial traz uma grande mudança na forma como trabalhamos e, sobretudo, na forma como trabalharemos no futuro”, afirma Jaquelina Vieira, subdiretora de Ciência de Dados e IA da Caixa Geral de Depósitos. O segredo do sucesso está em saber gerir essa mudança.
No À Prova de Futuro, um podcast do ECO, que tem o apoio do Meo, conversámos com a responsável do banco e com Paulo Pereira, diretor do AI Center da Meo, sobre como estas duas grandes empresas estão a levar a inteligência artificial até aos colaboradores e como estão a explorar as oportunidades desta tecnologia.
