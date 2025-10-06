Concentrix abre segundo escritório em Lisboa e cria 500 empregos

A multinacional Concentrix, especializada em outsourcing e na prestação de serviços de apoio técnico e de interação com o cliente, vai inaugurar um novo escritório em Lisboa, localizado no Parque das Nações.

Com uma área de 3.500 metros quadrados, a nova infraestrutura será o sétimo escritório da empresa em Portugal, permitindo criar aproximadamente 500 novos postos de trabalho.

Só em Portugal, a Concentrix emprega mais de seis mil trabalhadores de 82 nacionalidades, nos escritórios em Aveiro, Porto, Braga e Lisboa.

“Lisboa continua a ser um dos melhores destinos a nível mundial para investir em centros de competências multilingues, a partir do qual aproveitamos a nossa expertise na área da experiência do cliente, em conjunto com soluções baseadas em Inteligência Artificial, par transformar os negócios dos nossos clientes”, explica Carlos Moreira, managing director da Concentrix em Portugal, citado em comunicado.

Esta expansão demonstra o nosso compromisso com Portugal, onde também temos uma forte presença no Porto e em Braga, tirando partido da qualidade do talento local e da capacidade de atrair talentos internacionais qualificados. Carlos Moreira Managing director da Concentrix em Portugal

“Esta expansão demonstra o nosso compromisso com Portugal, onde também temos uma forte presença no Porto e em Braga, tirando partido da qualidade do talento local e da capacidade de atrair talentos internacionais qualificados”, acrescenta.

A nível mundial, a multinacional norte-americana emprega 450 mil colaboradores e soma mais de dois mil clientes internacionais.