Consórcio que integra Mota-Engil assina contrato de 700 milhões com Petrobras

A Mota-Engil comunicou esta segunda-feira aos investidores que um consórcio em que participa a 33% assinou com a petrolífera brasileira Petrobras um novo contrato no valor de 4,4 biliões de reais, o equivalente a 700 milhões de euros.

O consórcio em causa integra a Empresa Construtora Brasil (ECB), que em maio deste ano passou a ser totalmente detida pela Mota-Engil.

“O novo contrato, que terá uma duração estimada de 50 meses, contempla, essencialmente, o projeto de execução, construção, montagem, comissionamento, operação assistida e integração com a Refinaria Duque de Caxias no Rio de Janeiro”, lê-se na mensagem divulgada através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, a Mota-Engil explica que “foi igualmente adjudicada à ECB, por parte da Petrobras, a extensão por cinco meses de um contrato atualmente em curso”, avaliado em cerca de 35 milhões de euros, “que contempla a prestação de serviços de recolha, processamento, destinação final e alienação das linhas flexíveis dos ‘Almoxarifados Submarinos’ da Bacia de Campos”.

A empresa aponta ainda que, com estes contratos, “volta a reforçar a sua carteira de encomendas” no Brasil e, consequentemente, na América Latina.

Depois do comunicado, as ações da Mota-Engil mantinham a tendência de abertura, caindo 0,72%, para 4,962 euros.