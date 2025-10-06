Empreendedorismo

Exclusivo Fundo de business angels Angels Way investe em mais três startups com foco em IA

Em nove meses eleva-se para sete startups e 350 mil euros o investimento da comunidade de angel investors no ecossistema.

Tocha, Luís Serra e Luís Gutman, da OW Ventures, sociedade gestora do fundo Angel Way.

A Courtmaster, a Curiouz e a WiseWorld são as três novas startups que receberam investimento da Angels Way. Com estas apostas focadas em inteligência artificial, em nove meses eleva-se para sete startups e 350 mil euros o investimento da comunidade de angelinvestors no ecossistema.

“No fundo Angels Way, temos a ambição de investir em 20 startups. Em apenas nove meses já alcançámos sete investimentos, o que demonstra a confiança dos fundadores no nosso modelo e a velocidade com que estamos a construir este ecossistema. E o nosso portefólio já reflete diversidade e complementaridade, com investimentos em diferentes indústrias que têm um elevado potencial disruptivo”, diz Luís Filipe Gutman, managing partner da OW Ventures.

Constituído por uma comunidade de 436 angel investors, o Angels Way é um dos fundos sob gestão da OW Ventures. Dedicado a investimento em startups early stage, o fundo investe um ticket máximo de 50 mil euros por startup, tendo como objetivo investir um milhão de euros em 20 startups portuguesas com impacto tecnológico.

Desde o seu arranque, já analisou mais de 70 startups e fechou investimento com sete. As três mais recentes são a Courtmaster — uma sports tech que está cuja plataforma que quer revolucionar o padel, já instalado em quase uma centena de campos, com acima de 6 mil jogadores fidelizadores, em 11 países —; a Curiouz — uma plataforma impulsionada por IA com uma solução para o mercado de mobiliário vintage, que liga vendedores, compradores e designers, com 80% do seu negócios nos EUA —; e a WiseWorld — uma plataforma que usa IA para treinar e certificar soft skills em humanos — que se juntam agora ao portefólio de investidas.

“São três projetos que privilegiam dois aspectos essenciais para a comunidade Angels Way: a aposta na IA e o potencial de internacionalização. A CourtMaster e a Curiouz nascem já em contexto de expansão internacional. E a WiseWorld procura soluções para uma preocupação global, que é a de saber como valorizar o humano num mundo em que a IA ganha cada vez mais força”, justifica Tocha Serra, executive partner da Olisipo Way.

Granter AI, MEDgical, Dojo AI e Purrmi são outras das startups já investidas.

