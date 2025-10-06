Generali Tranquilidade lança campanha “Aqui. Agora” assinada pela VML

A campanha adapta para Portugal a iniciativa global do Grupo Generali “Here. Now”, que assinala o início de uma nova linha de comunicação e destaca a importância da prevenção perante a incerteza.

A Generali Tranquilidade lança “Aqui. Agora”, uma nova campanha publicitária que sublinha que “o futuro é construído no presente”. Na campanha, a seguradora “reforça a proximidade com as pessoas, ajudando-as a proteger aquilo que mais importa e a construir hoje um futuro melhor”.

A campanha — que reflete o compromisso da marca “em estar presente em todos os momentos importantes da vida dos seus clientes” — adapta para Portugal a iniciativa global do Grupo Generali, “Here. Now”. Assinada pela VML, assinala o início de uma nova linha de comunicação e destaca a “importância da prevenção como resposta a um contexto de maior incerteza social e económica”.

Com esta mensagem, a Generali Tranquilidade “salienta que o futuro depende das escolhas que fazemos hoje, reforçando que todas as decisões, pequenas e grandes, tomadas no presente determinam os resultados ao longo do tempo”, refere-se em nota de imprensa.

A campanha “rompe com a abordagem tradicional do setor dos seguros, ao dar ênfase à necessidade da tomada de decisão no presente para garantir um futuro melhor”, apostando numa abordagem criativa assente em momentos reais do quotidiano e num “look&feel humanizado”, ao som “Right here, right now”, do Fatboy Slim.

“Com a campanha ‘Aqui. Agora’, reforçamos o que temos construído ao longo do nosso sólido percurso: a nossa proximidade junto do mercado e das pessoas, e o nosso papel de parceiros para a vida. Somos realmente parceiros com uma longa experiência no mercado, conhecemos as melhores soluções para cada caso, por isso conseguimos aqui e agora identificar as necessidades de cada um em cada situação, aconselhar e segurar hoje, para garantir um futuro tranquilo”, diz Joana Pina Pereira, chief commercial officer da Generali Tranquilidade, citada em comunicado.

“Queremos transmitir a confiança de que estamos ao lado das pessoas nos momentos importantes, ajudando-as a tomar hoje as melhores decisões para construírem um futuro mais seguro e sustentável para si próprios e para as suas pessoas”, conclui.

Presente em televisão, rádio, outdoor, digital e redes sociais, tendo o planeamento e a estratégia de meios sido conduzidos pela Dentsu Media.