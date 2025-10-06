Gestora de cooperativas seduz belgas para projeto residencial de 140 milhões no Porto

A Mome, gestora de cooperativas de habitação, anunciou uma parceria com a Revive, plataforma belga de investimento imobiliário, para a aquisição de um terreno na zona do Amial, no Porto. Com uma área de construção prevista de cerca de 33 mil metros quadrados, o empreendimento prevê incluir mais de 400 fogos habitacionais, representando um investimento superior a 140 milhões de euros, direcionados sobretudo a famílias e residentes locais. O projeto arranca no final do próximo ano.

“É com orgulho que colaboramos com a Revive na concretização de uma solução habitacional que responde de forma relevante às necessidades da cidade”, diz fundador e presidente executivo da Mome. “Acreditamos que o projeto do Amial se tornará uma nova referência no desenvolvimento responsável e orientado para a comunidade do Porto”, nota Francisco Rocha Antunes, citado em comunicado.

A operação – realizada em nome do Revive Impact Fund, gerido pela Revive Fund Management – destina-se à promoção de um projeto residencial de grande escala”, avança a gestora de cooperativas de habitação.

A gestora de cooperativas de habitação refere que o “empreendimento visa disponibilizar uma diversidade de tipologias adaptadas às necessidades em evolução de famílias, jovens profissionais e residentes de longa duração”.

“A nossa parceria com a Mome reflete uma visão partilhada de resposta à necessidade real e crescente de soluções habitacionais de qualidade para as famílias portuguesas”, afirma Nicolas Bearelle, executive chairman da Revive. “Este projeto foi concebido para oferecer não apenas habitações, mas uma comunidade integrada, sustentável e inclusiva”, conclui.

O empreendimento encontra-se atualmente em fase de planeamento e conceção, prevendo-se o arranque da construção no quarto trimestre de 2026.