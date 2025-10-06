Gustavo Otto nomeado chief connection officer do Publicis Groupe Portugal

Gustavo Otto assume a função de chief connection officer com a missão de "liderar estratégia e conteúdo de forma integrada, conectando todas as disciplinas do grupo sob uma visão única e coerente".

Gustavo Otto juntou-se ao Publicis Groupe Portugal como chief connection officer (CCO). No novo cargo, o profissional vai “enfrentar os desafios da comunicação contemporânea e acelerar a integração estratégica entre criatividade, dados, tecnologia e cultura, reforçando o modelo ‘Power of One’ do grupo”.

O papel de chief connection officer surge como resposta à “complexidade crescente do ecossistema de marketing”, com Gustavo Otto a assumir esta função com a missão de “liderar estratégia e conteúdo de forma integrada, conectando todas as disciplinas do Publicis Groupe sob uma visão única e coerente, transformando diversidade em coerência e criatividade em crescimento sustentável“, explica-se em nota de imprensa.

A atuação de Gustavo Otto será transversal a todas as agências e contas do grupo, com o profissional a reportar a Alexandra Varassin, CEO do Publicis Groupe em Portugal. O seu papel será o de “orquestrar conexões entre equipas, marcas, plataformas e públicos, garantindo que cada projeto — do briefing à pós-campanha — siga uma direção estratégica clara e ambiciosa”.

“A integração é hoje o nosso maior diferencial competitivo, e a chegada do Gustavo vem aprofundar essa ambição. A sua visão estratégica, experiência internacional e capacidade de alinhar criatividade e estratégia com negócio são fundamentais para consolidar o modelo Power of One em Portugal. Com ele, damos mais um passo para garantir que cada solução que entregamos é não só integrada, mas também relevante, eficaz e culturalmente significativa“, diz Alexandra Varassin, citada em comunicado.

Já Gustavo Otto começa por referir que “num mercado que muda de assunto a cada hora, a vantagem não vem de volume — vem de clareza”. “Estratégia é escolher batalhas; cultura, dar contexto; execução, impor ritmo. Marcas só crescem quando conseguem ser assunto e escolha ao mesmo tempo. Para isso, integração sem vaidade: uma direção, um padrão, uma equipa. Medir é governar. O que importa: atenção real, conversa qualificada, procura e venda. O resto é ruído”, diz.

“Portugal tem talento e posição para liderar essa mudança de direção: menos peças soltas, mais obra contínua; menos improviso, mais decisão. É assim que criatividade vira valor. E valor vira crescimento”, acrescenta.

Gustavo Otto já passou por mercados como Brasil, Costa Rica ou Espanha. No seu anterior cargo foi head of strategy na LaLiga Studios, tendo ao longo da sua carreira passado também por empresas como Signify/Philips, Ogilvy São Paulo, Signify, Samy Alliance, Dentsu, The Coca-Cola Company ou McCann Erickson. Ao longo da sua carreira foi agraciado com prémios Effie, Cannes Lions e Clio.