Índia quer criar fundo nacional de seguros climático

  • Carolina Neves Carvalho
  • 12:53

O governo indiano pondera cobrar pequenas taxas nas contas de serviços públicos para financiar o fundo cuja criação permitiria ao governo reduzir os custos com eventos climáticos.

O governo da Índia começa agora conversações com as seguradoras locais para a criação de um fundo nacional de seguros climáticos, seguindo um modelo paramétrico. Para financiar os prémios, o governo local está a ponderar cobrar pequenas taxas nas contas de serviços públicos ou recorrer aos fundos de ajuda humanitária existentes, avança a Reuters.

“Se estiver em conformidade com as regras dos órgãos locais urbanos, pequenas deduções nas contas de serviços públicos poderiam ser consideradas, com um consórcio de seguradoras a celebrar contratos com empresas municipais”, disse um funcionário do governo à Reuters.

Usando o modelo paramétrico, os segurados recebem um pagamento pré-determinado quando certos limites climáticos específicos, como precipitação, temperatura ou velocidade do vento, são ultrapassados, permitindo um pagamento mais rápido.

A criação deste fundo ambiental permitiria ao governo reduzir os custos com eventos climáticos adversos, uma vez que as seguradoras assumiriam mais riscos.

A Índia é um dos países mais propensos a fenómenos climáticos extremos, por isso, arranca a discussão da criação deste fundo ambiental. Já em Portugal também estamos vulneráveis a fenómenos climáticos. A ASF apresentou uma proposta ao governo, no entanto, o projeto de legislação ainda está em apreciação no Ministério das Finanças. Apesar de ainda não existir uma decisão, o novo presidente da ASF, Gabriel Bernardino, vê o fundo sísmico português como uma das grandes prioridades e assumirá um papel importante nas negociações com o governo.

